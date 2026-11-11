Ter Štegen o životu u Nojerovoj senci: Koliko sam puta psovao u sebi...
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 17:39
"Bilo je i trenutaka kada sam mislio da sam možda više zaslužio šansu", priznaje golman Barselone na pozajmici u Ajaksu
Čekao je i konačno dočekao. Ali da bi postao 'jedinica' nemačke reprezentacije, Mark Andre ter Štegen morao je godine i godine da provede u drugom planu, gledajući u leđa Manuela Nojera. Čak i onda kada je možda zaslužio drugačiji status. Međutim...
U eri jednog od najboljih golmana u istoriji fudbala, kako ga i sam naviza, Ter Štegen je bio primoran da najbolje godine karijere 'protraći' na klupi reprezentacije. Da odatle isprati većinu utakmica sa najvećih turnira. I tako već skoro deceniju i po, koliko je prošlo od debija za nacionalni tim. Za to vreme, Ter Štegen nije upisao nijedan nastup kako na Svetskom prvenstvu, tako i na Evropskom, štaviše od 45 utakmica više od polovine (25) zabeležio je na prijateljskim mečevima, mahom 'zbog' Nojera.
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A uoči predstojećih mečeva Lige nacija, golman Barselone letos pozajmljen Ajaksu za Bild je govorio o svom sadašnjem i ranijem statusu u reprezentaciji Nemačke, otvoreno govoreći o tome kako se osećao svih ovih godina koje je proveo u Nojerovoj senci. Najviše od svega zabolelo ga je kada je leta 2018. godine sve utakmice Mundijala presedeo na klupi, iako je prethodno izneo polovinu kvalifikacija. Joakim Lev je prednost dao Nojeru iako je ovaj osam meseci prethodno bio van terena zbog povrede.
"To je bio najgorči trenutak, ali možeš da se nerviraš oko toga koliko hoćeš", priznaje Ter Štegen u intervjuu za Bild.
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I mada naglašava kako je Nojer 'verovatno jedan od najboljih golmana svih vremena', priznaje da je teško podnosio što je uglavnom bio rezervista.
"Jesam li ponekad morao da stisnem šaku u džepu? Jesam li ponekad morao da psujem, a da me niko ne čuje? Svakako! Bilo je i trenutaka kada sam mislio da sam možda više zaslužio tu šansu."
Ovog leta konačno ga je čekala, bio je najavljivan kao prvi golman pred Mundijal u Severnoj Americi, ali se uoči turnira povredio. Mogao je da pođe i da se tokom prvenstva oporavi, međutim...
"Na kraju krajeva, taj rizik ne možeš preuzeti... Dao bih apsolutno sve da sam mogao da budem na terenu."
Nakon brojnih razočaranja, sada je konačno tu. I pošto se Nojer povukao iz reprezentacije, biće prvi golman, što je uoči okupljanja potvrdio i selektor Jirgen Klop. Ipak, o tome da li će dočekati debi na velikom turniru ne želi da razmišlja previše.
"Toliko puta u karijeri sam pomislio: To će se desiti sledeće sezone, to će se desiti na sledećem turniru. A onda se na kraju povrediš i kažeš: Vau, ovo uopšte nije bilo u planu.“
Nemac ove sezone nastupa na pozajmici u Ajaksu, pošto je u Barseloni nakon niza povreda izgubio mesto od Đoana Garsije.
"Pratim Barsine rezultate prilično često, a ponekad gledam i utakmice kada se ne poklapaju sa našim u Ajaksom", rekao je 34-godišnji golman, dodavši da sa trenerom Barselone Hansijem Flikom nije u kontaktu:"Nisam u skorije vreme imao kontakt sa Hansijem, za razliku od nekih igrača sa kojima razgovaram s vremena na vreme kako bih se raspitao o njihovoj situaciji. U Barsi sam 12 godina i zato sam u vrlo bliskim odnosima sa klubom. Tek je novembar, tako da ne mogu da kažem šta će se desiti sledećeg leta", zaključio je Ter Štegen.