Ter Štegen o životu u Nojerovoj senci: Koliko sam puta psovao u sebi...

A uoči predstojećih mečeva Lige nacija, golman Barselone letos pozajmljen Ajaksu za Bild je govorio o svom sadašnjem i ranijem statusu u reprezentaciji Nemačke, otvoreno govoreći o tome kako se osećao svih ovih godina koje je proveo u Nojerovoj senci. Najviše od svega zabolelo ga je kada je leta 2018. godine sve utakmice Mundijala presedeo na klupi, iako je prethodno izneo polovinu kvalifikacija. Joakim Lev je prednost dao Nojeru iako je ovaj osam meseci prethodno bio van terena zbog povrede.

"To je bio najgorči trenutak, ali možeš da se nerviraš oko toga koliko hoćeš", priznaje Ter Štegen u intervjuu za Bild.

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I mada naglašava kako je Nojer 'verovatno jedan od najboljih golmana svih vremena', priznaje da je teško podnosio što je uglavnom bio rezervista.

"Jesam li ponekad morao da stisnem šaku u džepu? Jesam li ponekad morao da psujem, a da me niko ne čuje? Svakako! Bilo je i trenutaka kada sam mislio da sam možda više zaslužio tu šansu."

Ovog leta konačno ga je čekala, bio je najavljivan kao prvi golman pred Mundijal u Severnoj Americi, ali se uoči turnira povredio. Mogao je da pođe i da se tokom prvenstva oporavi, međutim...

"Na kraju krajeva, taj rizik ne možeš preuzeti... Dao bih apsolutno sve da sam mogao da budem na terenu."