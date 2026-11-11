Zvezda je trenutno jedna od najboljih ekipa u Evroligi – biće veoma težak meč

Osvrnuo se posebno na nosioce igre crveno-belih, konkretno na glavne igrače.

"U napadu imaju organizatore igre poput Džonsa i Kartera, koji su zaista dobri igrači sa izuzetnim napadačkim sposobnostima. Veoma su fizički snažna ekipa, a doveli su i Koloka, atletskog centra koji mnogo toga radi veoma dobro. Trenutno su jedna od najboljih ekipa u Evroligi, pošto su pobedili na osam od poslednjih devet utakmica, tako da nas očekuje veoma težak meč. U utakmicu ulazimo sa samopouzdanjem. Verujemo da u našoj dvorani možemo da pobedimo svakoga i upravo sa takvim načinom razmišljanja trenutno pristupamo utakmicama", kaže španski trener.

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"Računamo na igrače koji su potpuno spremni. Okeke je danas normalno trenirao, tako da računamo na njega. Sar nam je pre neki dan pružio veoma dobre minute na poziciji koja mu nije prirodna. Upravo je to dobro, igrači su spremni da pomognu ekipi kako u onome što im je lako i što im je prirodna pozicija, tako i u onome što im predstavlja izazov. Sličan primer je i Ljulj, koji se sigurno oseća komfornije na poziciji dva, ali sada igra kao plejmejker".

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U sastavu neće biti Pablo Mera, iako je deficit na bekovskim pozicijama.

"On nam pomaže da izbegnemo preveliko opterećenje igrača poput Felisa, koji trenutno igra više nego što bismo želeli, barem kada je reč o treninzima. Pablo Mera sutra neće biti u sastavu, jer nam se vraća Okeke, a uz to nam za sutrašnju utakmicu nije potrebno da uvrstimo igrača koji nije iz Evropske unije, kao što je to slučaj u domaćem prvenstvu".