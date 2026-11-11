Drugi Gabonac u crno-belom: Šta Kris Silva donosi Partizan Mozzart Betu?

O njegovoj upornosti, radnoj etici i koliko veruje u sebe nešto ćemo kasnije, ali je potrebno reći da je studirao na Južnoj Karolini. Tokom svog školovanja delio je svlačionicu sa Pi Džej Dožerom , tako da je sigurno imao od koga da čuje kako funkcionišu stvari u Partizanu, mada i nije morao ako se uzme u obzir da je već neko vreme u Evropi i da je na Starom kontinentu prošao apsolutno sve nivoe.

Po okončanja NBA karijere, bio je u Portoriku, da bi pre dve godine stigao u Bnei Herciju. Usledio je blistavi period u AEK-u, gde je bio apsolutno najbolji centar grčke lige, a u Atini je sarađivao sa Draganom Šakotom i Stevanom Mijovićem. U Fenerbahčeu je osetio šta znači evroligaška košarka, iako je bio epizodista, ali je makar naviknut na elitno takmičenje i ne bi trebalo da ima preterani period adaptacije.

E sada, kada je reč o njegovim igračkim kvalitetima, ima Gabonac kako dobre, tako i loše strane. Reč je o igraču koji nije toliko visok za poziciju petice (najčešće se ističe da je njegova visina 204 centimetara), ali je izuzetno snažan, atletski nadaren i pokretljiv. U napadačkim posedima njegova uloga se uglavnom svodi na pik-en-rol igru. Doskorašnji centar Fenera ima izuzetan osećaj za "skrin", potom eksplozivno odmotavanje ka košu, da bi akciju završio iznad obruča i to uglavnom zakucavanjem. Jasno je da je njegov ofanzivni potencijal ograničen jer ne može da se pohvali specijalno dobroj igri leđima, niti šutom sa poludistance, ali s vremena na vreme ume da se iskaže i u ovom segmentu igre.

Na koledžu je bio prilično zapažen po defanzivnim partijama, važio je za elitnog odbrambenog igrača, ali u Evropi nije uspeo da iskaže ceo potencijal. Svakako da Gabonac ume da svojom pokretljivošću i fizičkom snagom parira čak i znatno višim igračima od sebe. Poseduje osećaj za skok, ume da donese energiju, čak i povremeno udari atraktivnu blokadu, iako nije zaštitnik obruča u pravom smislu te reči. Ono što se najviše postavlja kao pitanje jeste kako će se prilagoditi na ulogu koja mu sledi u Partizanovom dresu. U Fenerbahčeu je bio skrajnut, dok će kod Đoana Penjaroje imati znatno veću ulogu i minutažu, naravno, ne i ulogu prve petice.

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Ako može da se uporedi njegova kompatibilnost sa preostalim peticama crno-belih, može se reći da Silva ima karakteristika da bude svojevrsno unapređenje unutrašnje linije. Defanziva Partizana znala je da trpi u momentima kada na parketu nema Kevarijusa Hejsa, a upravo bi to moglo da bude najveće oruže Krisa Silve. Intenzitet u igri neće trpeti kada Hejsa nema na parketu, jer će Gabonac biti idealna rezerva nekadašnjem članu Monaka i Pariza. Međutim, treba reći da je Hejs unapredio napadački arsenal i više nije jednodimenzionalna ofanzivac kao Silva. Što se tiče konparacije sa Tonjem Džekirijem, Nigerijac je sušta suprotnost. Poznato je da iskusni centar voli da širi igru, ima mekanu ruku i često poentira sa poludistance, pa tako možda postoji mogućnost da vidimo postave u kojima su Silva i Džekiri zajedno na parketu. Nekako, stiče se utisak da u ovoj konstalaciji snaga najviše "visi" Žofri Lovernj, ali na Penjaroji je da raspodeli minutažu.

Ipak, može se reći da je Patizan Mozzart Bet pre svega dobio neverovatnog borca i čoveka koji diše košarku. Otišao je u Ameriku sa 15 godina, nije znao engleski, niti je ikad trenirao košarku onako kako se to zaista radi, ali je imao neverovatnu volju. Upisao je srednju školu, a svom treneru je rekao da će bez obzira na sve nedostatke zaigrati u NBA ligi, što je na kraju uspeo.

"On ima neverovatno visok potencija, najveći koji sam ikad video jer je jedina stvar koju on želi da bude što bolji. Želi samostalno da trči, ide u teretanu, šutira", reči su njegovog trenera iz tog perioda.

Poznata je i sada već čuvena priča da Silva nije mogao da vidi svoju majku pune tri godine i samo jednom u proteklih sedam. Međutim, kao ruki Majamija dobio je pravo iznenađenje od svojih saigrača, trenera Erika Spolstre i organizacije Hita. Svi oni su se postarali da mu prirede iznenađenje za Božić i u tome su uspeli. Ostala je okom kamere zabeležena slika kada je Silva ugledao svoju majku nakon jako drugo vremena, a onda je pokazao emotivnu stranu i briznuo u plač, što može da bude jasan pokazatelj o kakvoj se osobi radi.

Dakle, crno-beli su dobili (iz drugog puta) momka koji na neki način može da im pomogne, popuni određene rupe i bude koristan za tim, ali što je još važnije nekog ko poznaje evropsku košarkašku kulturu, zna šta je Partizan, a uz to nosi preko potrebnu želju za pobedom, što je najveći preduslov za uspeh. Sada je na njemu da sve to pokaže u crno-belom.

EVROLIGA

11. kolo

Sreda

20.45 (3,70) Pariz (16,00) Fenerbahče (1,35)

20.45 (1,33) Partizan Mozzart Bet (16,00) Baskonija (4,20)

Četvrtak

20.05 (3,20) Makabi (16,00) Hapoel (1,45)

20.15 (1,45) Olimpijakos (16,00) Dubai (3,20)

20.30 (2,25) Olimpija Milano (15,00) Žalgiris (1,80)

20.30 (1,25) Valensija (17,00) Bajern Minhen (4,70)

21.00 (1,35) Real Madrid (16,00) Crvena zvezda (3,70)

Petak

18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)