Entoni Edvards ne bi trebalo ovako da izgleda

Međutim, sportski lekar Brajan Saterer izrazio je zabrinutost zbog činjenice da beak i dalje nosi specifičnu ortozu i hoda pomoću štaka. „Dakle... Entoni Edvards je skoro dve nedelje nakon navodno ne tako velike, brze operacije 'čišćenja', a i dalje nosi taj tip ortoze i deluje kao da minimalno opterećuje koleno? To nije tipično za običnu artroskopiju“ , napisao je lekar na platformi X, reagujući na video-snimak Edvardsa .

Saterer je dodao da bi, na osnovu saopštenja Timbervulvsa, pomagala koja koristi trebalo da budu drugačija u ovoj fazi njegovog oporavka.

„Većina hirurga dozvoljava oslanjanje na nogu prema granici tolerancije odmah nakon ovih jednostavnih skraćivanja/čišćenja tkiva, jer ništa nije rekonstruisano niti ušivano. Štake služe samo za bezbedan i pravilan hod, ali obično nisu potrebne duže od nekoliko dana do nedelju dana, ako i toliko. Definitivno imam neka pitanja. Moje mišljenje je da je ovo bila značajnija/veća operacija nego što je nagovešteno, što bi se poklopilo i sa razlogom zašto su tako brzo rekli da mu je potrebna operacija zašto mu nisu mogli dati nimalo vremena za rehabilitaciju.“

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Pauza zbog povrede prekinula je spektakularan početak sezone za Edvardsa. Kroz četiri utakmice, ovaj 25-godišnjak je prosečno beležio 33,3 poena, 4,8 skokova i 3,5 asistencija. Minesota je trenutno na učinku od osam pobeda i tri poraza. Ekipa radi dobar posao, a videćemo da li može da ostane na trećoj poziciji dok se prva zvezda ne vrati.

NBA, večeras

01.00 (3.20) Toronto (16.00) Boston (1.45)

01.00 (1.50) Njujork (16.00) Klivlend (3.00)

01.00 (1.70) Indijana (15.00) Vašington (2.40)

02.00 (2.65) Memfis (16.00) Denver (1.60)

02.00 (1.50) Nju Orleans (16.00) Bruklin (3.00)

02.00 (8.00) Čikago (23.00) San Antonio (1.10)

02.00 (9.00) Milvoki (25.00) LA Lejkers (1.07)

03.00 (2.65) Juta (16.00) Orlando (1.60)

03.30 (1.45) Hjuston (16.00) Golden Stejt (3.20)

04.00 (2.10) Portland (15.00) Oklahoma (1.90)

***Kvote su podložne promenama