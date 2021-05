Zbog Takume Asana palo je dosta teških reči u i oko Partizana minulih dana. Odluka Japanca da napusti klub tri sedmice pre kraja sezone izazvala je gnev na crno-beloj strani Topčiderskog brda i horsko pevanje protiv najefikasnijeg fudbalera tima.

„Nečuveno“, „bezobrazno“, „podmuklo“, „izdaja“, „razočaranje“...

Ispade da je krilni napadač osuđen pre procesa koji Parni valjak planira da pokrene pred organima FIFA. Presudili su mu dojučerašnji saigrači, momci s kojima je do četvrtka delio svlačionicu, izloženi istim mukama (kašnjenje plata), ali trpe (zašto?). I koji – zasmetalo je mnogim Grobarima – pričaju dok ćute čelnici. Oni koji su neispaćenim zaradama zakuvali čorbu. Ovako se stekao utisak da su Vladimir Stojković kao kapiten i Lazar Marković u svojstvu zamenika podmetnuli leđa umesto uprave, iako im je osnovna želja bila da zaštite ekipu posle, sve samo tajmingom nerazumljivim, poteza krilnog napadača. Samo što su to učinili nespretno.

Zar svlačionicu crno-belih nisu izdali ljudi koji joj godinama ne daju novac garantovan ugovorima? A jeste igrač koji je samo tražio da bude poštovan plaćanjem? Nije li kapiten bio razočaran što gleda kako njegovi veliki prijatelji, poput Zoran Tošića, ni godinu posle odlaska ne mogu da naplate ono što su zaradili u Humskoj i što na njegove oči desetine igrača oprašta dugove? Kako to da Parni valjak nije izdao Savo Milošević odlukom da pred početak sezone deceniju i po potvrđenog Stojkovića skloni iz ekipe samo da bi zbog pravila o „bonusima“ branio neiskusni Aleksandar Popović i u Novom Sadu primio tri gola u porazu koji je značajno smanjio šanse za osvajanje titule?

Asanova „izdaja“ tima pre deluje kao pokušaj ljudi iz Humske da zamaskiraju klicu problema. Nisu plaćali Takumu, kao što nisu ni Stojkovića, Markovića i ostale. Ili (neke) jesu?

Zna to i Lazar Marković, ali je pre nego što je počeo da deli lekcije trebalo da se zapita zašto on nije dao 21 gol ove sezone, zašto ga nema u bitnim utakmicama i zar nije nečuveno da bezmalo dve takmičarske godine čini klubu veću štetu nego korist. Kad već pominje „sveti grb“, logično bi bilo da za njega pruži nekad sve što može, pošto (valjda) prima i on platu. U rangu Asanove. Jednako nečuveno je da Lazar daje izjave kad ga niko ništa ne pita, a o svojoj igri ili tome što je Parni valjak opet ostao bez titule ćuti jednako kao uprava Partizana o gorućem problemu.

Njen nezvanični član, Ivica Iliev bio je direktniji i od Stojkovića i od Markovića. Govorio je o bezobraznom i podmuklom činu Japanca, ostavljajući javnosti da se pita kakav je bio njegov gest iz marta 2019. kad je podneo ostavku na funkciju sportskog direktora i redovno, do dana današnjeg, nastavio da dolazi u klub i kreira kadrovsku politiku prvog tima. Licemerno, možda?

Svakako bez odgovornosti. Jer, Iliev je dovodio u Partizan i igrače kakvi su Vladimir Đilas, Teofilus Solomon, Juri Vakulko, Salu Draman, Dušan Lalatović... Nije li to „lažno poštovanje prema klubu i navijačima“?

Kakvu retoriku bi trebalo da koriste igrači posebnih referenci i nezvanični sportski direktor pokazao im je Aleksandar Stanojević. Nijednim gestom nije želeo da „gazi“ po Asanu, niti da zadire u tuđe nadležnosti, promovišući različitost kao vrlinu. Sve dok u Partizanu drugačije ne shvate kao prirodno koristiće teške reči. Opet će biti „bezobraznih“ i(li) „podmuklih“, uz rizik da još neko pobegne zbog neisplaćenih zarada.

Nečuveno.