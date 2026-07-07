Težak udarac za Belgiju i Aston Vilu: Onani stradao ligament kolena

Red dobrih, red loših vesti. Tako to ide, i u sportu i u životu. Slavlje Belgije usled eliminacije Sjedinjenih Američkih Država i plasmana u četvrtfinale Mundijala pomutila je povreda Amadua Onane, koji će sigurno propustiti ostatak turnira, dokle god Crveni đavoli budu na teritoriji Severne Amerike.

Centralni vezni je pretrpeo povredu ukrštenog ligamenta desnog kolena sredinom prvog poluvremena duela u Sijetlu i za njega je Prvenstvo sveta okončano pre završnih borbi. U ovakvim slučajevima pauza ume da traje najmanje šest meseci, što znači da se smrklo i pred očima Unaja Emerija i ljudi iz Aston Vile, jer je bivši igrač Hamburga, Lila i Evertona predstavljao važan oslonac ekipe u pohodu ka trofeju Lige Evrope.

"Najveći udarac za nas predstavlja povreda Amadua Onane. Dali smo sve za njega u drugom poluvremenu. Još ne možemo dati nikakve naznake kad je reč o stanju kolena, ali izgleda ozbiljno“, izustio je selektor Belgije Rudi Garsija.