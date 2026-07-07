Težak udarac za Belgiju i Aston Vilu: Onani stradao ligament kolena
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 10:39
Kraj turnira za centralnog veznog i problemi za Unaja Emerija
Red dobrih, red loših vesti. Tako to ide, i u sportu i u životu. Slavlje Belgije usled eliminacije Sjedinjenih Američkih Država i plasmana u četvrtfinale Mundijala pomutila je povreda Amadua Onane, koji će sigurno propustiti ostatak turnira, dokle god Crveni đavoli budu na teritoriji Severne Amerike.
Centralni vezni je pretrpeo povredu ukrštenog ligamenta desnog kolena sredinom prvog poluvremena duela u Sijetlu i za njega je Prvenstvo sveta okončano pre završnih borbi. U ovakvim slučajevima pauza ume da traje najmanje šest meseci, što znači da se smrklo i pred očima Unaja Emerija i ljudi iz Aston Vile, jer je bivši igrač Hamburga, Lila i Evertona predstavljao važan oslonac ekipe u pohodu ka trofeju Lige Evrope.
"Najveći udarac za nas predstavlja povreda Amadua Onane. Dali smo sve za njega u drugom poluvremenu. Još ne možemo dati nikakve naznake kad je reč o stanju kolena, ali izgleda ozbiljno“, izustio je selektor Belgije Rudi Garsija.
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Za početak, selektor će morati da se osloni na drugo rešenje u defanzivnom delu veznog reda i verovatno promovisati Hansa Fanakena u startera za meč sa Španijom, 10. jula u Los Anđelesu.
"Pre utakmice Onana nije prestajao da se šali i da bude razigran. Rekao sam mu: 'Amadu... danas igramo protiv SAD. Budi ozbiljan.' Samo se nasmejao i rekao: 'Opusti se, brate. Bićemo dobro.' Onda se povredio. Nakon što sam dao gol, želeo sam da zna da je u pravu. Dobro je ispalo“, istakao je Romelu Lukaku.
I Nikola Raskan je svestan da je Belgija na velikom gubitku.
"Podržavamo Onanu i nadamo se da će ostati sa nama. Želimo da se borimo za njega do kraja turnira. Amadu je snažna ličnost u grupi i svi se odlično slažu sa njim. Nedostajaće nam, ali se nadamo da će moći da nam se ponovo pridruži. Bilo je bolno videti ga kako napušta teren na taj način. Onana je sjajan momak koji je bodrio igrače u pauzi između dva poluvremena. Uputio je iskrenu poruku i zaista je sjajno imati takvog momka u grupi", rekao je prvotimac Glazgov Rendžersa.
Onana je meč napustio oslanjajući se na štake i sad ga izvesno čekaju operacija i period oporavka, a Aston Vilu potraga za novim rešenjem na tom delu terena, jer je Unaj Emeri planirao da mu centralni deo veznog reda čine Amadu Onana, Bubakar Kamara i Juri Tilemans. Sad će morati da izađe na tržište.