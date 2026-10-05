Tiknizijan i Jermeni udarili anesteziju u Podgorici: Crnogorci imaju još jednu meč loptu

Dva kola pre kraja Crna Gora ima i dalje ogromna tri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Kipar, ali i potencijalnu minu, odnosno gostovanje na Rajskom Ostrvu.

Kada bismo gledali umetnički utisak, verovatno je Crna Gora zaslužila da trijumfuje protiv nekadašnje sovjetske republike. Imali su inicijativu, ali nedovoljno znanje da skrše odbranu gostiju. Odlučio se Mirko Vučinić da izvrši određene korekcije u startnojh postavi, ostavio je na klupi Stevana Jovetića, kao i Igora Vujačića. Delovalo je sredinom prvog poluvremena da će Crna Gora ipak uspeti da nekako „ugura“ bar jedan gol. Pokušavao je usamljeni Nikola Krstović na sve načine. Izvlačio se na stranu, gađao i sa distance. Življe su delovali domaćini, lako osvajali druge lopte...

Nisu imali oštricu u špicu. Pokušao je Mirko Vučinić uvođenjem Stevana Jovetića da razvuče odbranu Jermena. Nije uspeo. Slabo su delovali u nastavku domaćini. Možda i zbog individualnog kvaliteta Jermena. Tiknizijan je bio defanzivno vrlo dobar na levom beku, dok je ulaskom u igru sredinom terena zagospodario Spetrisijan. Ne tako davno jedan od najboljih veznih igrača ruskog prvenstva se šalio sa direktnim rivalima. Svaki njegov dodir predstavljao je čistu demonstraciju klase. Znao je jednim cimom da izbaci dvojicu igrača.

Kako je vreme prolazilo, tako je jenjavala inicijativa Crne Gore. Morali su domaćini da brane bod posle isključenja neopreznog Stefana Lončara, koji je bez potrebe otvorenim đonom startovao daleko od gola i mogao da „osakati“ Garbijana.

LIGA NACIJA - C DIVIZIJA Grupa 2

Kipar - Letonija 2:1 (0:0)

/Kosti 70, Edvards 90+4 - Daskevič 57/

Crna Gora - Jermenija 0:0