Tiknizjan u suzama: Bio sam spreman da umrem za svakog, nije sve ispalo kako treba

Nije čest slučaj da neki stranac kad ode iz srpskog fudbala na rastanku pusti suzu. Uglavnom su to izjave zahvalnosti, neki od njih se ne oglase uopše, ali Nair Tiknizjan je drugačiji. Jermen posle godinu dana napušta Crvenu zvezdu i odlazi u Olimpijakos u transferu vrednom 5.000.000 evra.

Tokom boravka na stadionu Rajko Mitić bio je suvereni prvi izbor na poziciji levog beka. Počeo je nešto sporije, ali je vremenom postao vrlo bitan fudbaler, pogotovo u sistemu Dejana Stankovića. Posle svega, Jermen se u svlačionici u suzama oprostio od saigrača.

"Plačem, jer sam ovde uvek bio iskren. Bio sam spreman da umrem za svakoga na terenu. Nije sve ispalo kako treba. Hvala vam, hvala svim ovim ljudima", rekao je Tiknizjan i dobio aplauz čitave svlačionice.