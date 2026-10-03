Rangnik šokiran terenom u Prištini: Ovo je livada u najboljem slučaju
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 21:52
"... ako ne i uzorana njiva. Retko sam video ovako zapušteno mesto", kaže selektor Austrije
Sa sedam bodova u uvodna tri meča, Austrija je lider Grupe 3 B divizije Lige nacija, a u nedelju će imati priliku da se učvrsti na prvom mestu ukoliko savlada tzv. Kosovo, rivala kojeg je pre nedelju dana rutinirao u Beču. Međutim, sutra će okolnosti biti značajno drugačije.
Sutra bi značajan faktor mogao da bude teren stadiona Fadilj Vokri u Prištini koji je u katastrofalnomstanju. Teren koji je navodno renoviran 2024. godine, dobio novu hibridnu travu, modernizovan sistem za drenažu i navodnjavanje, kao i grejanje. Međutim, aktuelno stanje terena ne odaje takav utisak. Štaviše… Prema rečima selektora Ralfa Rangnika, uslovi koje je reprezentacija Austrije zatekla na današnjem treningu bili su užasni.
Izabrane vesti
"Ono što ćemo ovde sutra zateći... Retko sam video ovako zapušteno mesto. Ovo je u najboljem slučaju livada, ako ne i uzorana njiva", ogorčen je bio Rangnik, ističući nevericu zbog ovakvog stanja početkom oktobra, naročito posle perioda lepog vremena.
Na njegovu izjavu nadovezao se i reprezentativac Austrije Patrik Vimer.
"Tamo gde sam igrao poslednjih godina, navikli smo na nešto drugačije. Odavno nisam igrao na ovakvom terenu. Odrastao sam na takvoj livadi, pa mi ovako nešto poznato. Zapravo je lepo videti tako nešto, ali kad gledate utakmicu lokalne lige nedeljom”, rekao je krilni fudbaler Hofenhajma.
Loše stanje terena za Rangnika, kako kaže, pošnjava i statistiku sa prethodnog meča odigranog na istom stadionu.
”Ovo objašnjava zašto je toliko udaraca otišlo van okvira gola na utakmici Kosovo - Irska, kada je 16 od 25 šuteva promašilo metu. Nijednom timu neće biti lako da igra tehnički doteran fudbal”, dodao je selektor Austrije i potom zaključi da će ključni faktor biti snalažljivost igrača. “Kosovo zapravo ima tehnički dobre igrače. Igraće ulogu i to ko će se bolje snaći u ovim uslovima.”
Njegov sunarodnik i bivši selektor Austrije, a sada šef stručnog štaba tzv. Kosova, Franko Foda, razume kritike, ali se potrudio da pojasni zbog čega je u stanju u kakvom jeste.
”Svesni smo problema sa našim terenom. Nije u dobrom stanju.Većina klubova ovde nema odobrene stadione za međunarodne utakmice. Zbog toga su se gotovo sve utakmice kosovskih predstavnika u evrokupovima letos igrale na Nacionalnom stadionu. Nažalost, teren se od tada nije oporavio. Prošle godine je bio mnogo, mnogo bolji. Ni mi nismo zadovoljni terenom, tako da mogu da razumem kritike Ralfa Rangnika”.
Situacija sa terenom biće podjednako teška za oba tima, a kapiten reprezentacije i napadač Fenerbahčea, Vedat Murići, ima jasnu poruku za Austrijance.
”Nadam se da će posle utakmice Austrijanci ovo koristiti samo kao izgovor za poraz”, rekao je Murići.