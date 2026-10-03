Rangnik šokiran terenom u Prištini: Ovo je livada u najboljem slučaju

Sa sedam bodova u uvodna tri meča, Austrija je lider Grupe 3 B divizije Lige nacija, a u nedelju će imati priliku da se učvrsti na prvom mestu ukoliko savlada tzv. Kosovo, rivala kojeg je pre nedelju dana rutinirao u Beču. Međutim, sutra će okolnosti biti značajno drugačije.

Sutra bi značajan faktor mogao da bude teren stadiona Fadilj Vokri u Prištini koji je u katastrofalnomstanju. Teren koji je navodno renoviran 2024. godine, dobio novu hibridnu travu, modernizovan sistem za drenažu i navodnjavanje, kao i grejanje. Međutim, aktuelno stanje terena ne odaje takav utisak. Štaviše… Prema rečima selektora Ralfa Rangnika, uslovi koje je reprezentacija Austrije zatekla na današnjem treningu bili su užasni.