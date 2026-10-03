Modrić posle debakla: Ovako se ne igra fudbal, za 20 godina prvi put osećam sramotu

Nije imao selektor Hrvatske odgovor kada je upitan da objasni ovaj debakl. "Nemam odgovor na to pitanje. Moja je odgovornost i ne tražim opravdanja, nikad nisam. Imamo neke igrače koji nemaju minutažu u klubovima, ali ne može to biti ovolika razlika. Engleska nas nije iznenadila, igrala je isto kao i protiv Španije, slično kao protiv Češke. Dobijali su nas na one akcije koje smo predvideli da će biti. U životu, u fudbalu, u bilo kom poslu, ako nema energije, nema uspeha. Moji igrači imaju veliku energiju, da je nemaju, ne bi u svojim karijerama napravili to što jesu. Ali protiv Engleske je nisu imali. Od prvog minuta oni su gazili. Ne možemo ovako igrati", konstatovao je Bilić .

Osvrnuo se i na veliki broj primljenih golova.

"Pada mi teško, naravno. Ali nije to samo obrana. Postoje stvari koje sam sebi rekao da moram popraviti, ali... Ovo je bio kolektivni 'blackout'. Bili smo nedorasli. Rekao sam igračima da sad moraju pokazati šta mogu. Postoje neke utakmice koje treba zaboraviti, kao ona u Sevilji, ali ovo nije takva utakmica".

Rekao je Bilić i šta je savetovao svoje poluvreme tokom poluvremena, kada je već bilo 4:0 za goste.

"Rekao sam im da ne očekujem nikakav preokret, da bih odmah potpisao 0:4 i na kraju utakmice jer sam znao kako se igrači, i naši i njihovi, osećaju u tom trenutku. Sad, posle utakmice, vreme je pokazati karakter i zajedništvo, a to je momcima i na poluvremenu bio jedini zadatak. Idemo se skupiti, nemojmo dopustiti peti gol, ali teško je igrače bilo dići da nešto preokrenu".

Naredi rival Hrvatskoj je još teži - Španija.

"Teško je, ali sad moramo pokazati karakter. Sami smo se doveli u ovu situaciju. Lako je kad je sve bajno i krasno, ali sad moramo pokazati jesmo li ili nismo. Ja znam da jesmo, ali neće se biti lako dići. Imamo pravu utakmicu pred sobom, utakmicu koja svakako traži naše iskupljenje", jasan je Bilić.