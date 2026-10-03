Modrić posle debakla: Ovako se ne igra fudbal, za 20 godina prvi put osećam sramotu
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 22:21
"Izgledali smo kao da imamo četiri-pet igrača manje"
Ozbiljno se obrukala Hrvatska u Rijeci. Engleska je napustila Rujevicu sa sedam lopti u mreži rivala (7:0), nanevši Vatrenima drugi poraz zaredom u Ligi nacija, posle 1:4 od Španije, uz pobedu 2:1 protiv Češke.
Lavina kritika brzo se sručila na Slavena Bilića i njegove igrače, ali su i samokritični. Selektor je priznao da nema šta mnogo da priča posle ovako ubedljivog poraza.
"Teško je reći nešto pametno, pozitivno nakon ovakve utakmice. Razočaran sam i žao mi je dece koja su došla, žao mi je nas, igrača. Vjerujte da nikome nije više žao nego nama, ali to se mora prihvatiti. Pričati o fudbalu posle 0:7... Oni su od početka u svakom delu igre bili toliko kvalitetniji od nas, brži, agresivniji. Kasnije nam je pao i fokus, kolektivni voljni moment. Stalno gubiš duele, vraćaš se u krilo golmanu, primaš gol za golom... Užasno je teško ovo prihvatiti", rekao je Bilić u uvodu svog izlaganja posle utakmice.
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Nije imao selektor Hrvatske odgovor kada je upitan da objasni ovaj debakl.
"Nemam odgovor na to pitanje. Moja je odgovornost i ne tražim opravdanja, nikad nisam. Imamo neke igrače koji nemaju minutažu u klubovima, ali ne može to biti ovolika razlika. Engleska nas nije iznenadila, igrala je isto kao i protiv Španije, slično kao protiv Češke. Dobijali su nas na one akcije koje smo predvideli da će biti. U životu, u fudbalu, u bilo kom poslu, ako nema energije, nema uspeha. Moji igrači imaju veliku energiju, da je nemaju, ne bi u svojim karijerama napravili to što jesu. Ali protiv Engleske je nisu imali. Od prvog minuta oni su gazili. Ne možemo ovako igrati", konstatovao je Bilić.
Osvrnuo se i na veliki broj primljenih golova.
"Pada mi teško, naravno. Ali nije to samo obrana. Postoje stvari koje sam sebi rekao da moram popraviti, ali... Ovo je bio kolektivni 'blackout'. Bili smo nedorasli. Rekao sam igračima da sad moraju pokazati šta mogu. Postoje neke utakmice koje treba zaboraviti, kao ona u Sevilji, ali ovo nije takva utakmica".
Rekao je Bilić i šta je savetovao svoje poluvreme tokom poluvremena, kada je već bilo 4:0 za goste.
"Rekao sam im da ne očekujem nikakav preokret, da bih odmah potpisao 0:4 i na kraju utakmice jer sam znao kako se igrači, i naši i njihovi, osećaju u tom trenutku. Sad, posle utakmice, vreme je pokazati karakter i zajedništvo, a to je momcima i na poluvremenu bio jedini zadatak. Idemo se skupiti, nemojmo dopustiti peti gol, ali teško je igrače bilo dići da nešto preokrenu".
Naredi rival Hrvatskoj je još teži - Španija.
"Teško je, ali sad moramo pokazati karakter. Sami smo se doveli u ovu situaciju. Lako je kad je sve bajno i krasno, ali sad moramo pokazati jesmo li ili nismo. Ja znam da jesmo, ali neće se biti lako dići. Imamo pravu utakmicu pred sobom, utakmicu koja svakako traži naše iskupljenje", jasan je Bilić.
S medijima je posle debakal razgovarao i Luka Modrić.
"Teško je naći objašnjenje za ovakvu predstavu bez duela, faula, agresivnosti, zajedništva... Tu sam 20 godina, ali prvi put osećam sram nakon utakmice! Može se izugbiti, neko je bolji, trenutno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo sticali ovih godina je nedopustivo! Osećam baš sram", rekao je kapiten Hrvatske.
Nije bežao Modrić od kritike.
"Od prvog do zadnjeg da ovako odigramo... Ovako se fudbal ne može igrati. Da igraš s dva igrača manje, ovako ne možeš, a mi smo izgledali kod da smo imali četiri-pet igrača manje! Katastofalna noć. Jednostavno ne trebamo upirati prste jedni u druge i tražiti krivce nego biti zajedno u ovome. Vraćali smo se i iz težih situacija, gubili smo jako, ali osećaj nakon ovake utakmice nikad nisam imao u reprezentaciji", istakao je Modrić.