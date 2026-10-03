Tužan trenutak ex-yu fudbala: Škoti se naigrali fudbala u Skoplju, izgubila i Slovenija

Mogla je Škotska da dođe do jednog od najubedljivijih trijumfa u istoriji da na golu nije bilo Stoleta Dimitrijevskog. Odbranio je iskusni čuvar mreže nekoliko zicera Škotima i dugo držao Makedoncima glavu iznad vode. Međutim, nije mogao sam.

Škoti su delovali protiv Makedonije kao neka tehnički superiorna selekcija. Lako su dolazili u završnicu, vešto kombinovali, odigravali povratne, istrčavali kontre. Da će Makedoncima biti vraški teško da dođu do pozitivnog rezultata bilo je jasno već posle devet minuta. Tada je sa distance pogodio Bouvi. Možda je u toj situaciji mogao bolje Dimitrijevski.

Napadali su Škoti i posle toga. Bilo ih je lepo gledati, kao retko kada. Ili kao nikada. Nekoliko kolsalnih šansi propustili su gosti . Za Makedoniju je igrao i prvotimac Crvene zvezde Matej Gaštarov, ali nije mogao da promeni krvnu sliku domaćina. Činilo se, početkom drugog poluvremena, da je Gaštarov napravio penal. Ali je VAR snimak pokazao da je Megin napravio faul u napadu.

Međutim, nije bilo spada za Makedonce kada je Elmas zaustavio na gol lniji udarac rukom. Penal je u gol pretvorio Mekgin.

Nije pomoglo ni to što je Mekena dobio direktan crveni karton.

Nije se posrećilo ni Slovencima. Očigledno je da se Švajcarcima žuri da se vrate u A diviziju odakle ih je izbacila Srbije. Posle tri kola Švajcarci su na maksimalnom učinku, pošto su posle preokreta bili bolji od Slovenije.

Sve vredno pomena viđeno je u prvom poluvremenu. Bez Timija Maksa Elšnika u postavi Slovenci su odlično počeli i poveli pogotkom Vipotnika. Međutim, stvari su brzo došle na svoje mesto. Autogolom Janže i karakterističnim pogotkom Ndoja, domaćin je stigao do još jednog trijumfa – 2:1.

LIGA NACIJA - B DIVIZIJA

Makedonija - Škotska 0:2 (0:1)

/Bouvi 7, Mekgin 69 pen/

Švajcarska - Slovenija 2:1 (2:1)

/Janža 10 ag, Ndoj 38 - Vipotnik 2/