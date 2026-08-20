Tmurno veče Škota u Evropi, popravio ga Rendžers sa Dragojevićem i Nedeljkovićem
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 23:09
Madervel izgubio, Hibernijan i Harts odigrali nerešeno
Danas su se širom Škotske navijači zagrevali od ranog jutra, nadali su se da bi veče moglo da bude posebno i što više njih da bude srećno. Nije se završilo onako kako su zamišljali…
Ne da nije bilo dobro, nego je ovo veče Škota u Evropi bilo tmurno. Da preciziramo – u Ligi konferencije. Četiri kluba su istrčala na teren i osmesi na licima mogu se videti samo među navijačima Rendžersa, jer njihov klub je koliko-toliko uspeo da ga popravi. Veliko ime evropskog fudbala iz Glazgova je, iako sa desetoricom na terenu, uspelo na Ajbroksu da pobedi češki Jablonec – 1:0 (0:0).
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Od svih u Rendžersovom stadionu posebno će ga pamtiti tvojica. Prvi je Rajan Naderi, strelac jedinog gola na utakmici, vrednog minimalne prednosti pred revanš u Češkoj. Drugi je Kosta Nedeljković, koga je Aston Vila poslala na pozajmicu u Glazgov.
Večeras je Kosta Nedeljković debitovao za Rendžers, dobio je šansu u poslednjih nekoliko minuta, trebalo je da zatvori prilaze golu. I pre no što je kročio na travu Ajbroksa, sa nje se na klupu preselio Vanja Dragojević. Počeo je kao starter, odigrao je više od jednog sata, a odluka da umesto njega uđe Kameron Devlin baš i nije bila najbolja.
Zašto?
Pa, upravo je pomenuti igrač, koji je bio izbor trenera Dereka Mekinsa, samo pet minuta po ulasku u igru zaradio direktan crveni karton. Rendžers je frtalj sata protiv Jabloneca igrao sa igračem manje i uspeo je da se odbrani. Domaćin je bio i Harts, imao je gol prednosti do završnice i pobeda mu je izmakla, bečki Rapid mu se izmigoljio – 2:2 (0:1).
Serž Filip Ru Jao radio je za Austrijance i što treba i što ne treba. U prvom poluvremenu ih je obradovao, a potom rastužio. Nagovestio je preokret Hartsa, režirao ga je Džejms Vilson, međutim, Rapid je preko Niklasa Vurmbranda anulirao prednost Škota u finišu utakmice. Nešto bolje na stomak remi je pao Hibernijanu, jer revanš protiv Genta igraće kod kuće – 0:0.
Ipak, imaju za čime da žale u Hibernijanu, pošto su u prvom poluvremenu promašili penal. Irski napadač Oven Elding nije bio precizan, a do kraja duela Škoti su samo još jednom uspeli da šutnu ka golu Genta. Ali, opet su, kao i Harts, u boljoj poziciji od Madervela, jer on je na svom terenu izgubio od Frajburga – 1:3 (1:1). kada se u obzir uzme ko mu je bio suparnik, imao je najmanje šanse za povoljan rezultat…
Uprkos tome, Madervel je više od jednog sata igrao više nego pristojno i imao sasvim dobar rezultat. Poveo je preko Regana Šarla Kuka, uspeo je bundesligaš da izjednači do odlaska na odmor, da bi se u igri Škota sve raspalo za nekoliko minuta. Martin Morman je dobio crveni karton, Matijas Ginter realizovao jedanaesterac, a u dubokoj nadoknadi Keisuke Goto znatno uvećao šanse Frajburga da s jeseni igra u evrokupovima.
LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
Inter Turku - Kopenhagen 0:0
Linkoln - Larn 0:2 (0:0)
/O'Nil 82, O'Hara 90+3/
Midtjiland - Rijeka 2:0 (1:0)
/Čo 20, Johansen 49/
Nordsjeland - Sankt Galen 1:0 (1:0)
/Rejkjer 13/
Ki Klaksvik - Riga 0:0
Tromze - Brajton 0:0
PAOK - Bran 1:1 (0:0)
/Baba 80 - Eriksen 57/
Vikingur - Borac Banjaluka 1:3 (0:2)
/Sigurdson 75pen - Juričić 21, 86, Jojić 23/
Drita - Inter Eskaldes 2:2 (2:1)
/Salihu 4, Krasnići 42 - Berlanga 13, Lopes 56/
Gornjik - Monako 2:3 (0:1)
/Prekop 53, Liset 74 - Bijeret 9, Kamara 51, Bruner 58/
Sion - Ajaks 2:4 (1:0)
/Surdez 34, Čuaref 72pen - Brant 53, Leonardo 60, Arokodare 74, Klasen 87/
Panatinaikos - Hradec 2:2 (0:0)
/Tete 55, 61 - Umar 89, 90+6/
Gent - Hibernijan 0:0
Madervel - Frajburg 1:3 (1:1)
/Šarl Kuk - Ginter 28, 65pen, Goto 90+6/
Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0:0
Lugano - Makabi Tel Aviv 2:1 (1:0)
/Berens 31, Grgić 54pen - Šahar 47/
Rendžers - Jablonec 1:0 (0:0)
/Naderi 50/
Harts - Rapid Beč 2:2 (0:1)
/Ru Jao 56ag, Vilson 62 - Ru Jao 31, Vurmbrand 79/
Hetafe - Partizan 3:1 (1:1)
/Unal 10, Garsija 87, Mohika 90 - Sek 43/
Hajduk - Rakov 2:2 (1:1)
/Šego 21, De Almeida 47 - Emreli 27, Dijabi Fadiga 90+5/
Dinamo Siti - Pafos 1:1 (0:0)
/Fadairo 79 - Lele 82/
Braga - Austrija 2:0 (1:0)
/Viktor 24pen, Rodriges 88/
Šamrok - KuPS 1:1 (0:0)
/Stivens 49 - Paržišek 85/