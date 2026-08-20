Tmurno veče Škota u Evropi, popravio ga Rendžers sa Dragojevićem i Nedeljkovićem

Od svih u Rendžersovom stadionu posebno će ga pamtiti tvojica. Prvi je Rajan Naderi, strelac jedinog gola na utakmici, vrednog minimalne prednosti pred revanš u Češkoj. Drugi je Kosta Nedeljković, koga je Aston Vila poslala na pozajmicu u Glazgov.

Večeras je Kosta Nedeljković debitovao za Rendžers, dobio je šansu u poslednjih nekoliko minuta, trebalo je da zatvori prilaze golu. I pre no što je kročio na travu Ajbroksa, sa nje se na klupu preselio Vanja Dragojević. Počeo je kao starter, odigrao je više od jednog sata, a odluka da umesto njega uđe Kameron Devlin baš i nije bila najbolja.

Zašto?

Pa, upravo je pomenuti igrač, koji je bio izbor trenera Dereka Mekinsa, samo pet minuta po ulasku u igru zaradio direktan crveni karton. Rendžers je frtalj sata protiv Jabloneca igrao sa igračem manje i uspeo je da se odbrani. Domaćin je bio i Harts, imao je gol prednosti do završnice i pobeda mu je izmakla, bečki Rapid mu se izmigoljio – 2:2 (0:1).

Serž Filip Ru Jao radio je za Austrijance i što treba i što ne treba. U prvom poluvremenu ih je obradovao, a potom rastužio. Nagovestio je preokret Hartsa, režirao ga je Džejms Vilson, međutim, Rapid je preko Niklasa Vurmbranda anulirao prednost Škota u finišu utakmice. Nešto bolje na stomak remi je pao Hibernijanu, jer revanš protiv Genta igraće kod kuće – 0:0.

Ipak, imaju za čime da žale u Hibernijanu, pošto su u prvom poluvremenu promašili penal. Irski napadač Oven Elding nije bio precizan, a do kraja duela Škoti su samo još jednom uspeli da šutnu ka golu Genta. Ali, opet su, kao i Harts, u boljoj poziciji od Madervela, jer on je na svom terenu izgubio od Frajburga – 1:3 (1:1). kada se u obzir uzme ko mu je bio suparnik, imao je najmanje šanse za povoljan rezultat…

Uprkos tome, Madervel je više od jednog sata igrao više nego pristojno i imao sasvim dobar rezultat. Poveo je preko Regana Šarla Kuka, uspeo je bundesligaš da izjednači do odlaska na odmor, da bi se u igri Škota sve raspalo za nekoliko minuta. Martin Morman je dobio crveni karton, Matijas Ginter realizovao jedanaesterac, a u dubokoj nadoknadi Keisuke Goto znatno uvećao šanse Frajburga da s jeseni igra u evrokupovima.

LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Inter Turku - Kopenhagen 0:0

Linkoln - Larn 0:2 (0:0)

/O'Nil 82, O'Hara 90+3/

Midtjiland - Rijeka 2:0 (1:0)

/Čo 20, Johansen 49/

Nordsjeland - Sankt Galen 1:0 (1:0)

/Rejkjer 13/

Ki Klaksvik - Riga 0:0

Tromze - Brajton 0:0

PAOK - Bran 1:1 (0:0)

/Baba 80 - Eriksen 57/

Vikingur - Borac Banjaluka 1:3 (0:2)

/Sigurdson 75pen - Juričić 21, 86, Jojić 23/

Drita - Inter Eskaldes 2:2 (2:1)

/Salihu 4, Krasnići 42 - Berlanga 13, Lopes 56/

Gornjik - Monako 2:3 (0:1)

/Prekop 53, Liset 74 - Bijeret 9, Kamara 51, Bruner 58/

Sion - Ajaks 2:4 (1:0)

/Surdez 34, Čuaref 72pen - Brant 53, Leonardo 60, Arokodare 74, Klasen 87/

Panatinaikos - Hradec 2:2 (0:0)

/Tete 55, 61 - Umar 89, 90+6/

Gent - Hibernijan 0:0

Madervel - Frajburg 1:3 (1:1)

/Šarl Kuk - Ginter 28, 65pen, Goto 90+6/

Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0:0

Lugano - Makabi Tel Aviv 2:1 (1:0)

/Berens 31, Grgić 54pen - Šahar 47/

Rendžers - Jablonec 1:0 (0:0)

/Naderi 50/

Harts - Rapid Beč 2:2 (0:1)

/Ru Jao 56ag, Vilson 62 - Ru Jao 31, Vurmbrand 79/

Hetafe - Partizan 3:1 (1:1)

/Unal 10, Garsija 87, Mohika 90 - Sek 43/

Hajduk - Rakov 2:2 (1:1)

/Šego 21, De Almeida 47 - Emreli 27, Dijabi Fadiga 90+5/

Dinamo Siti - Pafos 1:1 (0:0)

/Fadairo 79 - Lele 82/

Braga - Austrija 2:0 (1:0)

/Viktor 24pen, Rodriges 88/

Šamrok - KuPS 1:1 (0:0)

/Stivens 49 - Paržišek 85/