Tragedija koja je srušila veliki tabu u fudbalu: Posle 17 godina, progovorila žena nemačkog golmana

Sedamnaest godina posle tragedije koja je potresla nemački i evropski fudbal, Tereza Enke vratila se na događaje koji su prethodili smrti nekadašnjeg reprezentativnog golmana. U razgovoru sa Robinom Gosensom , u njegovom podkastu, ispričala je kako je izgledalo poslednje veče sa Robertom. "Zagrlio me je, poljubio i rekao: 'Volim te.' Mislila sam da stvari konačno kreću nabolje“ , prisetila se Tereza .

Nije to bio običan trenutak nežnosti između supružnika. Za ženu koja je godinama iz neposredne blizine posmatrala Robertovu borbu sa depresijom, njegovo ponašanje predstavljalo je znak ohrabrenja. Poznavala je njegove teške periode, znala koliko bolest može da utiče na njegovo raspoloženje i nadala se da će uspeti da se oporavi. Međutim, sledećeg jutra dogodilo se nešto što joj tada nije delovalo naročito neobično.

Iako je imao slobodan dan, Enke joj je rekao da će otići na dodatni trening. Profesionalizam i posvećenost fudbalu bili su osobine po kojima ga je poznavala, pa nije posumnjala da se iza njegovog odlaska krije nešto drugo. Kako su sati prolazili, a Robert se nije vraćao, zabrinutost je počela da raste. Tereza je odlučila da pozove njegovog trenera golmana, od kojeg je dobila informaciju koja je dodatno uznemirila. Robert se tog dana uopšte nije pojavio na treningu. Nedugo zatim stigla je vest koja joj je zauvek promenila život.

"Sve je bilo kao na filmu. Sve je bilo potpuno zbrkano“, opisala je Tereza trenutke u kojima je saznala šta se dogodilo.

Robert Enke je 10. novembra 2009. godine izvršio samoubistvo na železničkoj pruzi u blizini mesta Nojštat am Ribenberge, nedaleko od Hanovera. Imao je samo 32 godine. Njegova smrt izazvala je ogroman šok u Nemačkoj, između ostalog i zato što je javnost Enkea poznavala kao izuzetno smirenog, odmerenog i pouzdanog čoveka, jednog od najboljih golmana Bundeslige tog vremena.

Bio je standardni čuvar mreže Hanovera, za reprezentaciju Nemačke upisao je osam nastupa i nalazio se među kandidatima za odlazak na Svetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. godine. Iza sebe je imao i internacionalnu karijeru tokom koje je nastupao za Benfiku, Barselonu i Tenerife. Ipak, ono što većina ljudi nije znala jeste da se iza njegove profesionalne karijere odvijala dugogodišnja borba sa depresijom.

Enke se sa psihičkim problemima suočavao još ranije, a tokom karijere je odlazio i na lečenje. O bolesti je znao veoma mali broj ljudi. Plašio se da bi javno saznanje o njegovom zdravstvenom stanju moglo da ugrozi njegov fudbalski status, ali i da donese neželjene posledice njegovoj porodici.

Posebno teško poglavlje u njegovom životu otvoreno je tri godine pre smrti. U septembru 2006. Robert i Tereza izgubili su dvogodišnju ćerku Laru, koja je rođena sa ozbiljnom srčanom manom. Uprkos lečenju i naporima lekara, devojčica je preminula, ostavljajući roditelje suočene sa gubitkom koji je duboko obeležio njihov život. Tereza je sada priznala da veruje kako Robert nikada nije uspeo da se na odgovarajući način izbori sa tom tragedijom.

"Mislim da Robert nikada nije uspeo da procesuje taj gubitak onako kako je trebalo", rekla je njegova udovica.