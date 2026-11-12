Orlove čeka krcat stadion u Volosu
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 15:18
Ulaznice za meč Grčka - Srbija brzinski rasprodate
Igra Grčka odlično pod vođstvom Ivana Jovanovića i ima priliku da se plasira u četvrtfinale Lige nacija, a kako stvari stoje, neizvesnost će trajati do poslednjeg kola. Ono je u ponedeljak, kada se Heleni sastaju sa Srbijom u Volosu (20.45).
Grci će prethodno, u petak, gostovati u Holandiji (20.45), dok će Srbija biti domaćin Nemačkoj (20.45). Naša selekcija, nažalost, ima četiri poraza u dosadašnjem toku takmičenja, dok Grci i Holanđani dele prvo mesto sa po osam (uz istu gol-razliku, ali su Lale dale više golova). Nemci su treći sa pet bodova.
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Jasno je da će biti napeto do poslednjeg sudijskog zvižduka sledećeg ponedeljka, a koliko je Grcima važna ova utakmica potvrđuje i podatak da su ulaznice za meč sa Srbijom brzinski rasprodate. Euforija je zahvatila Helene, pa će tribine stadiona Pantesaliko biti krcate. Kapacitet ovog objketa smeštenog na pola puta između Atine i Soluna je 22.189 mesta.
Grci, inače, imaju odličnu podršku ove sezone u Ligi nacija. Nalaze se na drugom mestu po popunjenosti stadiona na kojima su dočekivali svoje rivale (94,3 odsto, odnosno 27.069 gledalaca). Naravno, doprinosi tome daleko veći kapacitet stadiona u Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji, pa i Vembli ili beogradski Rajko Mitić. S tim da poseta na utakmicama koje Srbija igra kod kuće odavno nije kakva bi trebalo da bude.
Niti će biti u petak protiv Nemačke, pošto je UEFA ponovo kaznila FS Srbije zbog ponašanja publike, pa će na tribinama moći da budu samo deca do 14 godina, u pratnji svojih nastavnika ili trenera.