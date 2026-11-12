Orlove čeka krcat stadion u Volosu

Jasno je da će biti napeto do poslednjeg sudijskog zvižduka sledećeg ponedeljka, a koliko je Grcima važna ova utakmica potvrđuje i podatak da su ulaznice za meč sa Srbijom brzinski rasprodate. Euforija je zahvatila Helene, pa će tribine stadiona Pantesaliko biti krcate. Kapacitet ovog objketa smeštenog na pola puta između Atine i Soluna je 22.189 mesta.

Grci, inače, imaju odličnu podršku ove sezone u Ligi nacija. Nalaze se na drugom mestu po popunjenosti stadiona na kojima su dočekivali svoje rivale (94,3 odsto, odnosno 27.069 gledalaca). Naravno, doprinosi tome daleko veći kapacitet stadiona u Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji, pa i Vembli ili beogradski Rajko Mitić. S tim da poseta na utakmicama koje Srbija igra kod kuće odavno nije kakva bi trebalo da bude.

Niti će biti u petak protiv Nemačke, pošto je UEFA ponovo kaznila FS Srbije zbog ponašanja publike, pa će na tribinama moći da budu samo deca do 14 godina, u pratnji svojih nastavnika ili trenera.

MOZZART RELAX radi za tebe