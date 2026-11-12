Ajzea Kenan dobio otkaz

Trabzonspor je odlučio da prekine saradnju sa iskusnim američkim bekom Ajzeom Kenanom, koji je tako posle svega dva meseca završio svoju epizodu u turskom klubu. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde nije uspeo da se zadrži u ekipi iz Trabzona, iako njegove brojke tokom dosadašnjeg dela sezone nisu bile loše

Kenan je u prvenstvu Turske odigrao sedam utakmica, na kojima je prosečno beležio 10,1 poen i 1,1 asistenciju. Ni na međunarodnoj sceni nije podbacio, pošto je u tri susreta FIBA Lige šampiona imao učinak od 11,7 poena i dve asistencije po meču.