Ajzea Kenan dobio otkaz
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 16:15
Iskusni američki košarkaš završio je epizodu u Trabzonu
Trabzonspor je odlučio da prekine saradnju sa iskusnim američkim bekom Ajzeom Kenanom, koji je tako posle svega dva meseca završio svoju epizodu u turskom klubu. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde nije uspeo da se zadrži u ekipi iz Trabzona, iako njegove brojke tokom dosadašnjeg dela sezone nisu bile loše
Kenan je u prvenstvu Turske odigrao sedam utakmica, na kojima je prosečno beležio 10,1 poen i 1,1 asistenciju. Ni na međunarodnoj sceni nije podbacio, pošto je u tri susreta FIBA Lige šampiona imao učinak od 11,7 poena i dve asistencije po meču.
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Zbog toga odluka Trabzonspora pomalo iznenađuje, posebno ako se u obzir uzme da je reč o košarkašu sa velikim iskustvom na evropskoj sceni. Ipak, u klubu su procenili da je vreme za promenu, pa je saradnja sa 35-godišnjim Amerikancem završena znatno ranije nego što se očekivalo. Moguće da je bilo nešto van parketa...
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Kenan je u Tursku stigao posle dve godine provedene u Crvenoj zvezdi. U prvoj sezoni bio je deo ekipe sa Malog Kalemegdana, dok je drugu praktično u potpunosti propustio zbog teške povrede, koja ga je odvojila od parketa i sprečila da pomogne saigračima.
Iskusni bek je tokom karijere nastupao za brojne klubove, a u Beogradu je ostavio trag kao jedan od igrača koji su imali važnu ulogu u rotaciji crveno-belih, posebno na dvojci. Ovog leta odlučio je da prihvati novi izazov u Turskoj, ali se saradnja sa Trabzonsporom završila već posle nekoliko nedelja takmičarske košarke.
Sa 35 godina i istorijom povreda, pitanje je gde će naći sledeći angažman.