Tompson prošao bez preloma kuka, kreće sa terapijama

Nije moglo bez loših vesti i nove povrede da se završi utakmica Partizan Mozzart Beta. Ekipa Đoana Penjaroje upisala je veoma bitnu, šestu pobedu ove sezone u elitnom takmičenju protiv Baskonije, ali španski trener nije bio zadovoljan jer se sada povredio Itan Tompson. Nasmejani američki bek, koji je taman uhvatio sjajnu šutersku formu, doživeo je težak pad na kuk, zbog čega je igrao samo sedam minuta protiv tima iz Vitorije. Posle meča, kamera Mozzart Sporta uhvatila ga je kako šepa i on sam je pričao šta se sve dogodilo, ali ostala je bojazan da je povreda teže prirode.

Ipak, dan posle utakmice, prema informacijama Mozzart Sporta, konstatovano je da nema nikakvog preloma, već da je u pitanju jača kontuzija kuka i leđa. Itan Tompson je već krenuo sa terapijama i ostaje da se vidi koliko će odsustvovati. Detalje će pokazati današnja snimanja.