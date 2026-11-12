Vest Hem želi da dovede Marka Stamenića u januaru

Svonsi je platio Notengemu 2.000.000 evra za Stamenića, a sada je u prilici da zaradi znatno veći novac. Koliko tačno se ne navodi, samo da je cifra koju Vest Hem sprema izrazito veća od uloženog novca.

Dokazao se u Čempionšipu, gde je na 14 mečeva od početka sezone u proseku imao 90,8 odsto uspešnih dodavanja i 65,8 pogođenih dugih lopti. Čekićarima je potreban jedan vezista koji je tako siguran na lopti.

20.45: (1,22) Engleska (6,75) Hrvatska (11,0) - MOZZART RELAX

U ovom momentu deluje kao da bi za Stamenića transfer u Vest Hem bio korak unazad. Jer, Svonsi je šesti na tabeli Čempionšipa, a londonski klub je proletos ispao iz Premijer lige i sada je deveti u drugom rangu sa tri boda manje. Ipak, nema sumnje da je Vest Hem daleko veći klub i da je ova rezultatska kriza samo trenutna. I dalje je jedan od favorita za promociju.

Isti list navodi da Stamenića prati i premijerligaš Sautempton, ali zasad Sveci nisu uspostavili direktan kontakt sa rukovodstvom Svonsija. Za razliku od Vest Hema...

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