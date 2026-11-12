Vest Hem želi da dovede Marka Stamenića u januaru
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 14:46
Nekadašnji vezista Crvene zvezde igra odlično za Svonsi u Čemionšipu, čime je privukao pažnju londonskog kluba
Nije Marko Stamenić dobio šansu da se oproba u Premijer ligi kada ga je na leto 2024. godine Notingem Forest platio Crvenoj zvezdi 5.500.000 evra. Ispostavilo se da ga je engleski prvoligaš zapravo doveo za Olimpijakos, drugi klub koji ima istog vlasnika, pa je narednu sezonu novozelandski vezista srpskog porekla proveo na pozajmici u Atini. Već narednog leta se preselio u engleskog drugoligaša Svonsi, a uskoro bi mogao da promeni još još jednom sredinu.
Kako javlja lokalni velški list Svonsi Independent, za 24-godišnjaka rođenog u Velingtonu je zainteresovan Vest Hem. Čekićari planiraju da ga angažuju već u januarskom prelaznom roku.
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Svonsi je platio Notengemu 2.000.000 evra za Stamenića, a sada je u prilici da zaradi znatno veći novac. Koliko tačno se ne navodi, samo da je cifra koju Vest Hem sprema izrazito veća od uloženog novca.
Dokazao se u Čempionšipu, gde je na 14 mečeva od početka sezone u proseku imao 90,8 odsto uspešnih dodavanja i 65,8 pogođenih dugih lopti. Čekićarima je potreban jedan vezista koji je tako siguran na lopti.
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U ovom momentu deluje kao da bi za Stamenića transfer u Vest Hem bio korak unazad. Jer, Svonsi je šesti na tabeli Čempionšipa, a londonski klub je proletos ispao iz Premijer lige i sada je deveti u drugom rangu sa tri boda manje. Ipak, nema sumnje da je Vest Hem daleko veći klub i da je ova rezultatska kriza samo trenutna. I dalje je jedan od favorita za promociju.
Isti list navodi da Stamenića prati i premijerligaš Sautempton, ali zasad Sveci nisu uspostavili direktan kontakt sa rukovodstvom Svonsija. Za razliku od Vest Hema...
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