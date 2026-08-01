UEFA ne prašta FIFA: Dobro je što je plan propao, ali da vidimo ko su odgovorni

UEFA se zahvaljuje svim navijačima, ligama, klubovima, igračima, pojedincima, asocijacijama i konfederacijama koje su se protivile ovoj šemi, zajedno sa mnogim premijerima, šefovima država i komentatorima koji su predsedniku FIFA pokazali da fudbal nije na prodaju.

Nakon saopštenja FIFA u kojem se odustaje od namere da se proda Mundijal, oglasila se UEFA, nimalo pomirljivim stavom. Naprotiv, iz Evropske kuće fudbala su poručili da stvari moraju da se isteraju do kraja, da se vidi ko je stajao sve iza ideje da se „proda fudbal“.

Ne možemo da nastavimo ovako, sa tajnim šemama u ubrzanim rokovima, koje su smislili anonimni pojedinci, od sumnjive koristi za igru. Moramo identifikovati odgovorne i pozvati ih na odgovornost.

Tačno je da će UEFA u narednim danima i nedeljama raditi sa savezima i uz tesnu saradnju sa drugim konfederacijama kako bi razotkrila kako se ovo dogodilo i osmislila plan kako bi se osiguralo da se to više ne može ponoviti. Taj osvrt treba da bude temeljan i fundamentalan. Nijedna opcija ne sme biti isključena. Sadašnje rukovodstvo FIFA nije izgubilo samo poverenje UEFA, već i poverenje mnogih drugih članova fudbalske porodice.

Kada je Đani Infantino zatražio poverenje i glasove članica FIFA da ga izaberu za svog predsednika 2016. godine, rekao je: „Naravno da moramo biti transparentni. To sam bio poslednjih 15 godina svog života u UEFA. Moraćete svakodnevno da igrate ulogu u životu FIFA“, pre nego što je okupljenim zainteresovanim stranama rekao: „Novac FIFA je vaš novac. To nije novac predsednika FIFA. To je vaš novac. Vi ste nacionalni savezi i novac FIFA mora da služi razvoju fudbala, a ne ničemu drugom.“

Ni jedno, ni drugo obećanje nije ispunio. Besmislen, tajni, zamaskirani dogovor koji je sklopio i pokušao da progura bio je sve samo ne transparentan.

A, sa rezervama koje iznose preko pet milijardi dolara, nije uspeo ni da iskoristi novac saveza u korist igre. UEFA će odmah početi saradnju sa partnerima i zainteresovanim stranama širom sveta i u svim oblastima igre kako bi predložila novi način raspodele resursa kroz postojeći program FIFA Forward.

Moramo početi da koristimo deo tog novca koji stoji neaktivan na FIFA bankovnom računu kako bismo pružili pokretačku snagu osnovama i širenju igre, koji su potrebni u svakoj od 211 zemalja FIFA. Ali ne moramo da prodajemo porodično srebro da bismo to platili.

Ovo je pobeda za celu igru. Ali to ne sme biti kraj priče. Predlog je otišao. Zadatak obnove poverenja u FIFA je tek počeo“.