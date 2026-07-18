Tramp, tuga i bitka za "čokoladnu" medalju

Da je moglo drugačije, moglo je. Znaju to i jedni i drugi i otuda baš ta dimenzija rivalstva između suseda preko Lamanša, može da da ovoj utakmici poseban naboj, iako će se svakako osetiti ta ispražnjenost kako u emotivnom, tako i mentalnom i fizičkom pogledu.

No, da se vratimo Englezima i Donaldu Trampu, koji je uoči utakmice dao sebi za pravo da komentariše poteze Tomasa Tuhela iz polufinala sa Argentinom.

"U Engleskoj imate velikog igrača, sa kojim sam igrao golf, Harija Kejna, on je bio fantastičan. Mislim da su možda napravili grešku kada su ga učinili defanzivnim igračem. Šta ja znam o fudbalu? Poveli su i onda su svog najboljeg igrača stavili u odbranu. Morali smo da budemo malo ofanzivniji, zar ne? Ali šta ja znam o trenerskom poslu? Bilo je neobično, ali Hari je u stvari sjajan momak", poručio je Tramp.

21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)

Kejn je nedavno zaista pričao o tom iskustvu igranja golfa sa predsednikom SAD, bilo je to pre 18 meseci na Floridi, u Palm Biču. Napadač Bajerna je o tome govorio pre meča sa Norvežanima, a ove večeri nekih 115 kilometara od Palm Biča, u Majamiju, Kejn će pokušati da uradi dve stvari - postigne bar dva gola i izjednači se sa Leom Mesijem i Kilijanom Embapeom na listi najboljih strelaca na ovom prvenstvu. Doduše, igraće protiv Embapea koji će nastojati da se sam izdvoji na vrhu.

Taj duel dva golgetera, koji će svakako pokušati da u sebi potisnu tugu zbog neulaska u finale, biće svakako jedna od važnijih stvari večerašnjeg meča, kao i da se isprave određeni propusti iz prethodnih mečeva.

Pitanje je koliko su neki za to spremni, pre svega Tomas Tuhel koji ni za jotu nije odstupio od stavova iznetih po završetku meča sa Gaučosima.

"Verujem da su tri reprezentacija u polufinalu očekivale da mogu da osvoje titulu, ali to nismo mi. Francuska, Argentina i Španija su verovali da su nam tom nivou da osvoje trofej. Mi još nismo na tom nivou. Postoji jaz koji treba premostiti. I to ćemo početi da radimo od ovog meča. Nećemo stati. Nećemo prestati da ih lovimo. Da izazivamo. Imamo stvari u smislu fudbala koje moramo da unapredimo. I tu je kontekst. Tako da nema mnogo prostora za dramu. Ako je drama potrebna, ili igra krivice, u redu, možemo i to. Ali imam prava da ne učestvujem u tome", kaže Tuhel.

Nemački stručnjak je odgovorio i na pitanje da li žali za nekim odlukama koje je doneo.

"Imao sam osećaj da je potrebno da uradimo nešto drugačije za tim i doneo sam tu odluku, verujući svojim instinktima, intuiciji, iskustvu, takmičarskim sposobnostima. Doneo sam odluku u smeru toga da pomognem timu da ostvari rezultat. Ali odluke se donose pod stresom, tokom meča. zažalio bih da nismo reagovali, ali ne žalim zbog samih odluka", odgovorio je Tuhel.

Nije ostao dužan ni da odgovori na zamerke Donalda Trampa o postavci u kasnoj fazi meča.

"Branili smo se u dubokom bloku. Tako se radi ako se branite na taj način. Branite se u bloku. Nismo bili dovoljno aktivni, nismo mogli da ga izbegnemo. To je ono što timovi grade, zajedništvo i mentalitet preveden u fudbalske termine. Branili smo se sa deset ili 11. Zajedno, kao tim uz mnogo duha, zajedništva i mentalitetom koji je ovaj tim izgradio u poslednjih šest i po nedelja i to se ne sme dovoditi u pitanje", podvukao je selektor Engleske.

Jasnom igračima Engleske bilo je teško da progutaju poraz u polufinalu, ali nisu imali kuda.

"I dalje prolazimo kroz taj proces mučenja i patnje. Priroda meča je bila takva da smo to prihvatili veoma lično. Zato smo tu gde smo i zato uvek težimo višim ciljevima. Mislim da su svi imali osećaj da možemo da pobedimo. zato taj poraz boli još više jer smo verovali mnogo, a nismo stigli do mesta na kom smo se nadali da ćemo biti", izjavio je defanzivac Engleske Džon Stouns.