Trener Intera: Crvena zvezda je možda kandidat i za osvajanje trofeja u Ligi konferencije

Za njega je dovoljno što je Inter ozbiljno namučio srpskog šampiona, kog smatra jednim od favorita za trofej u Ligi konferencije.

"Bila je komplikovana utakmica, hteo bih da budem zadovoljan jer smo mogli da pobedimo ili odigramo nerešeno. Mi smo skromna ekipa i sve što smo hteli je bilo da otežamo posao Crvenoj zvezdi. Ali, na kraju smo ipak poraženi i žao mi je zbog toga. Dok smo igrali 11 na 11 bili smo hrabri i dobro se držali, imali smo svoje šanse. Posle smo izgubili to što smo imali, posebno nakon isključenja koje je bilo naša greška. Ponavljam, mi smo skromna ekipa i čast nam je što smo igrali na ovom stadionu", rekao je Ortiz novinarima u Medija centru stadiona Rajko Mitić.

Dodao je trener šampiona Andore i da je zadovoljan igrom svog tima.

"Ovo je za nas istorija, što uopšte igramo Ligu konferencije. Igramo protiv veoma dobro pripremljenih ekipa, kao što je Crvena zvezda koja je možda i kandidat za osvajanje trofeja u ovom takmičenju. Mogu da budem zadovoljan, možda smo mogli da odigramo i nerešeno, ali tako je kako je".

Inter posle tri kola ima tri poraza. Pre Crvene zvezde savladali su ga rumunska Univerzitata Krajova i švedski Mjalbi.