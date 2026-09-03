Trese se splitska riva: Stigao čovek sa 150 utakmica u Premijer ligi

Poslednji angažman imao je u Real Ovijedu dok je trener bio Veljko Paunović. Tokom prvog dela sezone je bio standardan, ali se onda povredio i propustio kompletan prolećni deo u kom je klub iz Asturije vodio borbu za opstanak, ali nije uspeo da se spasi.

Generalno su povrede nešto što ga prati kroz karijeru i verovatno bi ona bila bolja da ih nije bilo, međutim, čak i u ovom stanju, momak koga je Vulverhempton platio 14.000.000 evra Anderlehtu leta 2019. mogao bi da bude od velike koristi Hajduku koji dugo traži rešenje za vezni red. Na sve to, može da odigra i kao štoper.

Period u Vulvsima mu je najbolji u karijeri u tri od četiri sezone bio je maltene nezamenljiv kod Nuna Espirita Santa. Period u Aston Vili nije bio toliko dobar, više je bio rezerva i odlazio na pozajmice. Na kraju je otišao u Ovijedo kao slobodan igrač, iako je klub iz Birmingema za njega platio 15.000.000 evra. Sad je vreme za novi početak, samo što će isti biti u verovatno najluđoj sredini u kojoj je Dendonker igrao.