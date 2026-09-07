Sosijedad pokvario proslavu pola veka Martinez Valera: Sučić heroj u meču koji će Očijeng dugo pamtiti

Meč je počeo u znaku Džoba Očijenga. Kenijac je prethodne sezone nastupao u Segundi za Sosijedadov B tim, a Elče mu je poslužio da upiše prvenac za prvi tim. Samo 20 minuta kasnije dodao je i asistenciju, kada je pronašao Jangela Hereru za 2:0.

Sa tim rezultatom otišlo se na odmor, a domaća odbrana još jednom je pokazala zbog čega je najlošija u prvenstvu. Sosijedad je u nastavku stigao i do 3:0, ali je VAR reagovao i poništio pogodak Luke Sučića zbog igranja rukom Jona Martina. Defanzivac gostiju je za isti prekršaj dobio direktan crveni karton, pa se situacija za Baskijce u svega nekoliko trenutaka potpuno okrenula.

U razmaku od samo sedam minuta pogađali su Tomas Lemar, na debiju za novi klub, i Fernando Ninjo, pa je delovalo da Elče ima sasvim dovoljno vremena da ode i po sva tri boda.

Ipak, ako se VAR prvi put isprečio Sučiću, drugi put nije mogao. U 90. minutu vezista Sosijedada povukao je loptu sa centra nakon dodavanja Očijenga i mirno završio akciju za konačnih 3:2. Kenijac je tako upisao i drugu asistenciju, zaokruživši veče koje će sigurno dugo pamtiti.

Posle ovog trijumfa, ekipu Sosijedada u narednom kolu očekuje na domaćem terenu utakmica protiv Atletiko Madrida, dok će Elče u sledećoj utakmici pokušati na nezgodnom gostovanju protiv Atletik Bilbaa da se izvuče iz zone ispadanja.

PRIMERA – 4. KOLO

Petak

Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)

/Perot 81/

Subota

Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)

/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/

Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)

/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/

Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)

/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/

Nedelja

Valensija – Barselona 0:5 (0:2)

/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/

Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)

/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/

Malaga - Levante 0:0

Espanjol - Sevilja 1:1 (0:0)

/Fernandez 90+8 - Stasin 85/

Ponedeljak

Hetafe - Selta 1:1 (1:0)

/Satriano 21 - Starfelt 57/

Elče - Sosijedad 2:3 (0:2)

/Lemar 76, Ninjo 74 - Očijeng 11, Herera 31, Sučić 90/

***kvote su podložne promenama