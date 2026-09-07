Sosijedad pokvario proslavu pola veka Martinez Valera: Sučić heroj u meču koji će Očijeng dugo pamtiti
Vreme čitanja: 3min | pon. 07.09.26. | 23:55
Gosti ispustili dva gola prednosti i ostali sa igračem manje, ali su u završnici ipak stigli do sva tri boda - 3:2 (2:0)
Utakmici Elčea i Real Sosijedada prethodila je ceremonija kojom je domaći klub obeležio 50 godina stadiona Martinez Valero. Upravo su Baskijci bili prva žrtva na tada tek otvorenom terenu, kada je Elče slavio sa 2:0. Ipak, pola veka kasnije odnos snaga između dva tima drastično se promenio.
Od samog starta videlo se zbog čega su gosti važili za apsolutnog favorita. Sosijedad je dominirao od prvog minuta, već posle pola sata imao dva gola prednosti, a potom stigao i do trećeg pogotka. Na semaforu je nakratko stajalo 0:3, a onda je sve krenulo nizbrdo. Poništen gol, direktan crveni karton i domaćin je ponovo bio u igri. Brojčanu prednost iskoristio je da stigne do izjednačenja, a kada se činilo da ima dovoljno vremena i za potpuni preokret, Luka Sučić zapečatio je sudbinu Elčea i doneo Sosijedadu pobedu - 3:2 (2:0).
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Meč je počeo u znaku Džoba Očijenga. Kenijac je prethodne sezone nastupao u Segundi za Sosijedadov B tim, a Elče mu je poslužio da upiše prvenac za prvi tim. Samo 20 minuta kasnije dodao je i asistenciju, kada je pronašao Jangela Hereru za 2:0.
Sa tim rezultatom otišlo se na odmor, a domaća odbrana još jednom je pokazala zbog čega je najlošija u prvenstvu. Sosijedad je u nastavku stigao i do 3:0, ali je VAR reagovao i poništio pogodak Luke Sučića zbog igranja rukom Jona Martina. Defanzivac gostiju je za isti prekršaj dobio direktan crveni karton, pa se situacija za Baskijce u svega nekoliko trenutaka potpuno okrenula.
U razmaku od samo sedam minuta pogađali su Tomas Lemar, na debiju za novi klub, i Fernando Ninjo, pa je delovalo da Elče ima sasvim dovoljno vremena da ode i po sva tri boda.
Ipak, ako se VAR prvi put isprečio Sučiću, drugi put nije mogao. U 90. minutu vezista Sosijedada povukao je loptu sa centra nakon dodavanja Očijenga i mirno završio akciju za konačnih 3:2. Kenijac je tako upisao i drugu asistenciju, zaokruživši veče koje će sigurno dugo pamtiti.
Posle ovog trijumfa, ekipu Sosijedada u narednom kolu očekuje na domaćem terenu utakmica protiv Atletiko Madrida, dok će Elče u sledećoj utakmici pokušati na nezgodnom gostovanju protiv Atletik Bilbaa da se izvuče iz zone ispadanja.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
Valensija – Barselona 0:5 (0:2)
/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/
Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)
/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/
Malaga - Levante 0:0
Espanjol - Sevilja 1:1 (0:0)
/Fernandez 90+8 - Stasin 85/
Ponedeljak
Hetafe - Selta 1:1 (1:0)
/Satriano 21 - Starfelt 57/
Elče - Sosijedad 2:3 (0:2)
/Lemar 76, Ninjo 74 - Očijeng 11, Herera 31, Sučić 90/
***kvote su podložne promenama