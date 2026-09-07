Rezzime dana (ponedeljak): Favoriti potpuno podbacili

ZAOKRUŽENO

KALJARI - LEČE (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Kaljari je pred svojim navijačima stigao do druge pobede u sezoni, pošto je minimalnim rezultatom savladao Leče. Čovek odluke bio je Danijel Maldini, koji je u 29. minutu posle kornera glavom zatresao mrežu i postigao svoj prvi pogodak u novom klubu. Domaćin je u nastavku mogao i ubedljivije da slavi, ali su Mendi i Maldini pogađali okvir gola, dok je Leče najveću priliku za izjednačenje imao u 86. minutu, kada je Kapril odličnom intervencijom sačuvao sva tri boda.

PALERMO - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 3:1

Palermo je na „Barberi“ još jednom pokazao zašto ove sezone ima visoke ambicije, savladavši Sampdoriju sa 3:1. Domaćin je posao značajno olakšao već u prvom delu, kada su Gabrijel Strefeca i Joel Pohjanpalo kaznili loše reakcije gostujuće odbrane. Sampdorija je preko Lorenca Insinjea uspela da vrati neizvesnost u nastavku, ali ne i da ozbiljnije ugrozi pobedu Palerma, koju je u nadoknadi potvrdio Antonio Palumbo.

ELČE - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 3:2

Od samog starta videlo se zbog čega su gosti važili za apsolutnog favorita. Sosijedad je dominirao od prvog minuta, već posle pola sata imao dva gola prednosti, a potom stigao i do trećeg pogotka. Na semaforu je nakratko stajalo 0:3, a onda je sve krenulo nizbrdo. Poništen gol, direktan crveni karton i domaćin je ponovo bio u igri. Brojčanu prednost iskoristio je da stigne do izjednačenja, a kada se činilo da ima dovoljno vremena i za potpuni preokret, Luka Sučić zapečatio je sudbinu Elčea i doneo Sosijedadu pobedu - 3:2 (2:0).

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PRECRTANO

PAFOS – OLIMPIJAKOS NIKOZIJA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 0:0

Golovi su izostali na Kipru, ali prilika nije nedostajalo u duelu Pafosa i Olimpijakosa iz Nikozije. Domaćin je imao više inicijative i nekoliko dobrih pokušaja, ali je najbliže pogotku u prvom poluvremenu zapravo bio Olimpijakos, kada je Kinigopulos u 41. minutu pogodio prečku. Pafos je u 59. minutu uspeo da zatrese mrežu preko Ngamalea, ali je pogodak poništen posle VAR provere zbog prekršaja u začetku akcije, pa se rezultat do kraja nije menjao.

RIGA – DUGAVPISLS (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 1:1

Riga nije uspela da opravda ulogu favorita pred svojim navijačima, pošto je protiv Daugavpilsa morala da se zadovolji bodom. Posle prvog poluvremena bez golova, gosti su iznenadili domaćina u 54. minutu kada je Abdul Kader Traore doneo prednost Daugavpilsu. Riga je odgovor pronašla dvadesetak minuta kasnije preko Jaga Sikeire, koji je u 73. minutu poravnao rezultat, ali do potpunog preokreta do kraja nije uspela da stigne.

MINSK ISLOČ - ARSENAL DZERŽINSK (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:1

Isloč je propustio priliku da pred svojim navijačima dodatno učvrsti prvo mesto u beloruskom prvenstvu, pošto je Arsenal Dzeržinsk uspeo da odnese bod. Domaćin je poveo već u šestom minutu preko Vladimira Hvaščinskog i dugo držao minimalnu prednost, ali je Ilja Vasin u 60. minutu vratio goste u igru. Isloč je u završnici pokušavao da ponovo dođe do vođstva, ali je Arsenal izdržao pritisak i sačuvao remi.

AL HILAL – NEOM (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 0:2

Jedno od najvećih iznenađenja kola viđeno je u Rijadu, gde je Neom srušio Al Hilal i naneo mu prvi prvenstveni poraz u sezoni. Gosti su do velike prednosti stigli već u prvom poluvremenu, najpre autogolom Kalidua Kulibalija u 15. minutu, a zatim je Amadu Kone pred odlazak na odmor kaznio novu grešku domaće odbrane. Al Hilal je u nastavku imao više loptu i pokušavao da se vrati, ali Neom nije dozvolio ozbiljniji preokret i sačuvao veliku pobedu do kraja.

MIDTJILAND – NORDSJILAND (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 2:2

Punih sat vremena mreže su mirovale u Herningu, a onda su Midtjiland i Nordsjiland u završnici priredili pravi spektakl. Gosti su poveli preko Marka Brinka u 63. minutu, da bi Frajdej Etim devet minuta kasnije vratio domaćina u egal. Nordsjiland je gotovo odmah ponovo stigao do prednosti golom Hjaltea Rasmusena, ali poslednju reč imao je Martin Erlić, koji je u 86. minutu posle dugog auta glavom pogodio za konačnih 2:2.

GEZTEPE - GAZIJANTEP (tip 1, kvota 1,88) - rezultat 2:4

Gazijantep je već u prvom poluvremenu napravio ogroman posao i praktično rešio pitanje pobednika na gostovanju Geztepeu. Halil Dervišoglu i Mienti Abena doneli su gostima dva gola prednosti posle samo deset minuta, da bi Kacper Kozlovski sa dva pogotka do odlaska na odmor potpuno dotukao domaćina. Geztepe je u nastavku uspeo samo da ublaži poraz preko Huana, koji je pogodio dva puta, dok je domaćin meč završio i sa igračem manje.

RIZE - ALANJA (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 0:1

Dugo nije bilo rešenja u Rizeu, a onda je jedan nespretan potez domaće odbrane odlučio čitav meč. Posle prvog poluvremena bez golova, Alanja je do prednosti stigla u 71. minutu, kada je Zakaria Aris posle kornera i centaršuta Florena Aderžonaja glavom poslao loptu u sopstvenu mrežu. Rize do kraja nije pronašao odgovor, pa su gosti minimalnom pobedom 0:1 stigli do sedmog boda u sezoni.