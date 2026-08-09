Ovo nije bajka za tragače sa detektorima metala, Trabzon ponovo aktivira podzemne magaze sa zlatom
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 18:06
Darvin Nunjez bi sveukupno bio i plaćeniji od Mohameda Salaha, mada bi Al Hilal i dalje pokrivao dve trećine plate Urugvajca
Vekovima se na Balkanu i u Anadoliji priča o turskim vojnim karavanima koji su, povlačeći se, zakopali tone zlata u nekim skrivenim pećinama. Svi su mislili da su to samo bajke za tragače sa detektorima metala... Dok uprava Trabzona ovog avgusta nije počela da troši! Prvo su otkopali ćup sa preko 17.000.000 evra po sezoni da šokiraju planetu i dovedu Mohameda Salaha, a sada su izgleda našli još jednu podzemnu magazu sa zlatom, pa jure i Darvina Nunjeza iz Al Hilala za veliki novac.
Ambicije turskog kluba više se i ne skrivaju, cilj je ponovno spajanje napadačkog tandema Liverpula. Nakon što su rešili istorijski posao i u Trabzon doneli legendarnog Egipćanina, čelnici kluba pojačali su pritisak na Al Hilal kako bi iz Arabije izvukli i urugvajskog centarfora, čiji je odlazak sa Bliskog istoka praktično već gotova stvar.
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Kako prenose turski i arapski mediji, saudijski klub je već dao zeleno svetlo za jednogodišnju pozajmicu. Međutim, ono što posebno privlači pažnju jeste finansijska inženjerija napravljena oko Nunjezove plate.
Urugvajski napadač u Al Hilalu zarađuje astronomskih 22.000.000 evra godišnje. Trabzon je uspeo da izdejstvuje dogovor po kom će na sebe preuzeti 8.000.000 evra njegovih primanja, dok će preostalih 14.000.000 evra turskom špicu nastaviti da plaća saudijski gigant tokom trajanja pozajmice! Zanimljivo je da će na ovaj način Nunjez, kada se uračuna kompletan iznos, zarađivati više čak i od samog Salaha, koji je sa Trabzonom potpisao dvogodišnji ugovor vredan 17.000.000 evra po sezoni.
Da u Trabzonu ništa ne prepuštaju slučaju govori i podatak da je uprava kluba pre ulaska u zvanične pregovore tražila "amin" od Mohameda Salaha. Egipćanin je sa oduševljenjem dao podršku za angažovanje nekadašnjeg saigrača sa kojim je od 2022. do 2025. godine sejao strah (mada ne baš uvek) po engleskoj Premijer ligi i Evropi.
Preostalo je još samo da se utanače detalji, nakon čega bi Nunjez trebalo da sleti u Trabzon na potpisivanje ugovora. Ako se sve zvanično potvrdi, turska Superliga sprema se za sezonu kakva se u ovoj zemlji dugo ne pamti.