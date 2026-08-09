Ovo nije bajka za tragače sa detektorima metala, Trabzon ponovo aktivira podzemne magaze sa zlatom

Kako prenose turski i arapski mediji, saudijski klub je već dao zeleno svetlo za jednogodišnju pozajmicu. Međutim, ono što posebno privlači pažnju jeste finansijska inženjerija napravljena oko Nunjezove plate.

Urugvajski napadač u Al Hilalu zarađuje astronomskih 22.000.000 evra godišnje. Trabzon je uspeo da izdejstvuje dogovor po kom će na sebe preuzeti 8.000.000 evra njegovih primanja, dok će preostalih 14.000.000 evra turskom špicu nastaviti da plaća saudijski gigant tokom trajanja pozajmice! Zanimljivo je da će na ovaj način Nunjez, kada se uračuna kompletan iznos, zarađivati više čak i od samog Salaha, koji je sa Trabzonom potpisao dvogodišnji ugovor vredan 17.000.000 evra po sezoni.

Da u Trabzonu ništa ne prepuštaju slučaju govori i podatak da je uprava kluba pre ulaska u zvanične pregovore tražila "amin" od Mohameda Salaha. Egipćanin je sa oduševljenjem dao podršku za angažovanje nekadašnjeg saigrača sa kojim je od 2022. do 2025. godine sejao strah (mada ne baš uvek) po engleskoj Premijer ligi i Evropi.

Preostalo je još samo da se utanače detalji, nakon čega bi Nunjez trebalo da sleti u Trabzon na potpisivanje ugovora. Ako se sve zvanično potvrdi, turska Superliga sprema se za sezonu kakva se u ovoj zemlji dugo ne pamti.