Stigla zamena za Lonija Vokera: Makabi doveo NBA pojačanje

Znatno važniju ulogu imao je u Dži ligi. Za razvojni tim Atlante na 20 utakmica prethodne beležio je 16,1 poen, 6,3 asistencije i 5,1 skok.

Povodom početka novog poglavlja u karijeri oglasio se i sam košarkaš.

„Spreman sam da počnem da radim sa novim timom, da pobeđujemo utakmice i da se zabavljamo“.

Dolazak američkog beka prokomentarisao je i trener Makabija Oded Kataš, koji veruje da će Volas predstavljati značajno pojačanje za njegov tim.

„Kiton je igrač koji donosi čvrstinu i intenzitet na obe strane terena. Uvereni smo da će se brzo povezati sa ekipom i navijačima i pomoći nam da ostvarimo ciljeve ove sezone“.