Stigla zamena za Lonija Vokera: Makabi doveo NBA pojačanje
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 18:42
Kiton Volas potpisao dvogodišnji ugovor sa timom iz Tel Aviva
Makabi se uveliko pojačava pred početak priprema za narednu takmičarsku sezonu, a novo pojačanje dolazi u pravi čas da popuni rupu nastalu odlaskom Lonija Vokera. Kiton Volas novi je košarkaš izraelskog tima, čiji će dres nositi u naredne dve godine. Prethodne sezone nosio je dres Atlanta Hoksa, a paralelno je nastupao i za njihov razvojni tim u Dži ligi.
U dresu Hoksa imao je skroman učinak od 3,5 poena, 1,1 skoka i 1,8 asistencija za prosečno 10 minuta na parketu. Ipak, uspeo je da upiše 53 nastupa tokom regularnog dela sezone, a dodao je i tri utakmice u plej-ofu.
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Znatno važniju ulogu imao je u Dži ligi. Za razvojni tim Atlante na 20 utakmica prethodne beležio je 16,1 poen, 6,3 asistencije i 5,1 skok.
Povodom početka novog poglavlja u karijeri oglasio se i sam košarkaš.
„Spreman sam da počnem da radim sa novim timom, da pobeđujemo utakmice i da se zabavljamo“.
Dolazak američkog beka prokomentarisao je i trener Makabija Oded Kataš, koji veruje da će Volas predstavljati značajno pojačanje za njegov tim.
„Kiton je igrač koji donosi čvrstinu i intenzitet na obe strane terena. Uvereni smo da će se brzo povezati sa ekipom i navijačima i pomoći nam da ostvarimo ciljeve ove sezone“.
Za Volasa će ovo biti prvi odlazak iz rodne zemlje i prva prilika da se oproba u Evroligi. Ekipu Makabija do sada su, pored američkog beka, pojačali i Jam Madar, Bonzi Kolson, Armando Bakot i Danijel Tajs.
Sa druge strane, tim iz Tel Aviva pored Lonija Vokera, koji će u Denveru ponovo pokušati da se dokaže u NBA ligi, napustio je i Tamir Blat koji je obukao dres najvećeg rivala, Hapoela. Klub je još pored njih dvojice napustio i Zek Hankins, kojem je istekao ugovor sa šampionom Izraela.