Perfekcionista Sesk posle 9:1: Brojke su sjajne, ali šta ćemo sa onih površnih pet minuta?

Na konferenciji za meč sa Lansom kojem će za sat i po spakovati devet komada, Fabregas upitan da govori o evropskom genu Koma, koji je u tom trenutku u proseku postizao više golova po meču Lige šampiona nego Serije A, ali je Španac u startu spustio loptu naglasivši da je njegov tim odigrao znatno manji broj mečeva na međunarodnoj sceni.

Ipak, posle magične noći u Francuskoj 'evropski' prosek skočio je sa 3,3 na 5,2 pogotka po utakmici, pa ovog puta na pomen istog podatka 39-godišnji strateg nije tragao za diplomatskim odgovorom već je u svom stilu, uz širok osmeh, upitao:"Samo je PSŽ postigao više golova od nas do sada u ovoj Ligi šampiona? Znači, sledeći put moramo još bolje...“, konstatovao je Fabregas pre nego što je izneo svoje utiske o istorijskoj pobedi i atmosferi u klubu. "Istina je, ispisujemo istoriju. Ovo je bilo nezaboravno veče za naše navijače i za klub. Sve je išlo kako treba, sve se poklopilo, ali sada moramo da nastavimo u istom ritmu jer nas u nedelju čeka još jedna važna utakmica“, rekao je španski strateg u razgovoru za Gazetu delo Sport.

Slavlje ipak mora brzo da se arhivira jer Komo već za dva dana gostuje Interu na San Siru, ekipi protiv koje klub nikada u istoriji nije ostvario pobedu.

"Lepo je uživati u ovom trenutku jer je ekipa to zaslužila, ali fudbal se kreće vrtoglavom brzinom. Već sam rekao momcima da moramo da ostavimo Lans iza sebe i da se fokusiramo isključivo na Inter. Pred nama je veoma teška utakmica, u gostima aktuelnom šampionu Italije. Biće to izuzetno zahtevan meč, kako fizički tako i mentalno. Imamo malo vremena, ali moramo da se pripremimo najbolje što možemo. Cilj je da odemo u Milano i pokažemo svoj pravi identitet. Ovo će nam biti deveta utakmica u ovom ciklusu između reprezentativnih pauza. Moramo da se potrudimo da završimo snažno i da naučimo da idemo dalje.“

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Komo u debitantskoj sezoni u Evropi demonstrira zastrašujuć napadački potencijal — posle po četiri gola Lajpcigu i Mančester junajtedu, usledila je i ubedljiva pobeda od 9:1 u gostima protiv Lansa. Fabregas se osvrnuo na ove neuobičajeno visoke brojke svog tima.

"Niko nije mogao da očekuje 9:1, to je rezultat koji praktično ne postoji u fudbalu; tako nešto se desi najviše jednom u životu. Ponosan sam na svoje igrače; brojke su sjajne, ali tek smo na početku našeg puta u Ligi šampiona. Odigrali smo četiri utakmice, a protiv Lansa smo odigrali dobar meč, iako smo bili malo površni u prvih pet minuta drugog poluvremena. Ipak, igrali smo dobro i u odbrani i u napadu, iako me je primljeni gol iznervirao: sa tri izmene promenili smo nešto u zadnjoj liniji, a moj bivši saigrač Agilar je postigao sjajan gol."

Iako ubedljiva trijumfalna pobeda privlači najviše pažnje u medijima, strateg italijanske ekipe ističe šta mu je iz ovog meča donelo najveće trenersko zadovoljstvo.

"Ovakav rezultat privlači pažnju, ali volim da vidim ekipu koja uvek nastoji da da sve od sebe. Držali smo se plana igre, konstantno išli napred i uvek igrali svoju igru. To je ono što me raduje, jer smo igrali sa poštovanjem prema protivniku do poslednjeg minuta, ali smo pritiskali i pokušavali da igramo svoj fudbal. Momci su me oduševili.“

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Nedavni poraz u Roterdamu protiv Fajenorda brzo je arhiviran, a Fabregas objašnjava šta se od te utakmice promenilo u igri i pristupu njegove ekipe.

"Stav sigurno nije, on je uvek ostao isti. Često imamo tendenciju da gledamo samo rezultat. Izgubili smo od Fejenorda jer su oni postigli tri gola i bili koncentrisaniji od nas ispred gola, to je sve. Protiv Lansa je sve bilo pozitivno i osećao sam da su igrači puni energije. U Holandiji smo svakako pravili greške, ali smo uložili istu agresivnost i stav.“

Sa devet bodova iz prva četiri meča, Komo drži visoko četvrto mesto na tabeli — odmah iza evropskih velikana poput Pari Sen Žermena, Real Madrida i Arsenala. Sesk se osvrnuo na trenutni plasman i nade tima u borbi za plasman u osminu finala.

"Tabela je sada zanimljiva. Liga šampiona je takmičenje sa sjajnim ekipama, a naš cilj je da se nadmećemo sa svim timovima sa kojima se sretnemo na tom putu. Nakon žreba, kada sam video da u poslednja dva kola igramo protiv Pari Sen Žermena i Barselone, i ja sam, kao i svi drugi, pomislio da treba da pokušamo da uzmemo što više bodova iz prethodnih mečeva. U fudbalu ništa nije nemoguće. PSŽ i Barsa su na višem nivou od ostalih, ali s njima igramo tek krajem januara - do tada ima još mnogo utakmica. Nadam se da ću do tada imati što više oporavljenih igrača u napadu, gde trenutno kuburimo sa povredama.“

Utakmicu je obeležio i dirljiv trenutak kada je mladi Niko Paz, inače rođen na Tenerifima, gol i asistencije posvetio tragično nastradalom bivšem napadaču istoimenog kluba Hesusu de Migelu.

"Znao sam da Niko želi da oda ovu počast, i cenio sam i poštovao njegovu odluku. U ovakvim trenucima moramo biti ujedinjeni. Svi smo želeli da pružimo podršku zajednici sa Tenerifa nakon ovog strašnog događaja.“

Posebnu pažnju privukla je i reakcija trenera koji je uleteo na teren kako bi zagrlio 18-godišnjeg debitanta Matea Papačolija nakon njegovog prveca za 9:1. Fabregas je objasnio kakve se emocije kriju iza tog poteza prema mladom igraču poniklom u klubu.

"Mnogo mi je drago zbog Papija, svima nam je drago. Kada je postigao gol za 9:1, nisam mogao da obuzdam emocije i svi smo potrčali ka njemu. To nije bilo nepoštovanje protivnika, već instinktivna reakcija nakon svega što je ovaj momak prošao. Papi je počeo da trenira sa nama kada je imao 16 godina, a onda je pokidao ukrštene ligamente i odsustvovao devet meseci. Nedavno se vratio i danas je dobio priliku da pogodi mrežu. On je mladi igrač iz naše akademije i to mnogo znači klubu. Papi je skroman i ambiciozan dečko, naporno radi i sve ovo je zaslužio. U sredu uveče sam shvatio da su se stvorili uslovi da debituje. Ne dešava se često da u njegovim godinama debitujete u Ligi šampiona, niti da postignete gol iz prve prilike. Ovo je veče koje nikada neće zaboraviti.“

I pored dominantne predstave, Komo je u Francusku stigao značajno oslabljen povredama ključnih igrača u napadu i odbrani. Fabregas je objasnio kako ekipa uspeva da prevaziđe ovu kadrovsku krizu.

"Kada vam nedostaje pet sjajnih igrača, od svih ostalih se traži da daju korak više. Pregurali smo ovu krizu tako što smo pomagali jedni drugima i igrali kao tim. Momci su shvatili važnost utakmice i pristupili joj na pravi način. Mogu samo da im se zahvalim svima", zaključio je Fabregas.