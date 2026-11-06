Velika odluka u Sinerovoj karijeri: Odlazi tvorac njegovih najvećih uspeha, zamena dogovorena

Kejhil je postao deo Sinerovog stručnog štaba u leto 2022. godine, kada je Italijan još tražio način da ogroman talenat pretvori u najveće trofeje. U saradnji sa Simoneom Vanjocijem, Australijanac je odigrao ključnu ulogu u njegovom razvoju, a rezultati najbolje govore koliko je taj posao bio uspešan.

Od 30 ATP titula koje je Siner osvojio tokom karijere, čak 24 stigle su u periodu saradnje sa Kejhilom. Među njima je pet grend slem trofeja i deset pehara na turnirima masters serije 1000, dok je kruna zajedničkog rada bio dolazak na prvo mesto svetske rang-liste.

Ipak, da njihov odnos nije bio isključivo profesionalan, najbolje potvrđuju reči kojima se italijanski teniser oprostio od čoveka koji ga je pratio na putu do samog vrha.

"Darene, kada smo 2022. godine počeli da radimo zajedno, bio sam samo jedan mršavi mladić iz Italije sa mnogo pitanja. Nikada mi nisi davao sve odgovore, već si mi pomagao da ih pronađem sam. Došao si kao jedan od mojih trenera, ali si vrlo brzo postao mnogo više od toga. Neko kome mogu da verujem, na koga mogu da se oslonim, prijatelj", poručio je Siner.

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Rastanak dolazi u specifičnom trenutku za italijanskog tenisera, čiju je sezonu prekinula povreda desnog kolena. Siner nije igrao još od Vimbldona, a Kejhil je nedavno boravio u Monte Karlu kako bi pratio njegov oporavak i pomogao u pripremi prelaska na novi trenerski režim.

Iako je odluka o povlačenju konačna, postoji mogućnost da Australijanac ostane uz Sinera u savetodavnoj ulozi tokom prvih meseci naredne godine, potencijalno do Australijan opena ili Rolan Garosa.

A čovek koji će preuzeti njegovu dosadašnju ulogu već je izabran, a to je Magnus Norman. Švedski stručnjak, nekadašnji drugi teniser sveta, od 2027. godine trebalo bi da postane deo Sinerovog tima i pridruži se Simoneu Vanjociju, koji ostaje glavni trener.

Normanovo ime dobro je poznato ljubiteljima tenisa, pre svega zahvaljujući saradnji sa Stanislasom/Stanom Vavrinkom. Pod njegovim vođstvom Švajcarac je osvojio tri grend slem titule - Australijan open 2014, Rolan Garos 2015. i US open 2016. godine i postao jedan od retkih igrača koji su u eri velike trojke uspevali da osvajaju najveće turnire. Pre Vavrinke, Norman je sarađivao sa Robinom Soderlingom, kojeg je predvodio do dva uzastopna finala Rolan Garosa, 2009. i 2010. godine.