Stručnjaci i „stručnjaci“: Haman smatra da je Kejnov ugovor rizik, iz Bajerna podsećaju na sumnje kad je došao

Stav Bajerna ne razume Ditmar Haman, nekadašnji reprezentativac Nemačke i član velikana iz Bavarske na početku karijere.

„Bajern gotovo da nije imao drugog izbora osim da mu produži ugovor. Kejn je želeo da ostane, a sada je osvojio i Zlatnu loptu. Da su ga pustili, bila bi to snažna poruka, uprkos tome što je osvojio nagradu. Bez obzira na sve, smatram da produženje ugovora nosi značajan rizik. Ne verujem da je bilo ozbiljnih zainteresovanih klubova iz Engleske. Stoga, verovatno u Minhenu nisu ni mogli drugačije da postupe. Ostaje da se vidi hoće li Hari nastaviti da postiže toliko golova u naredne tri godine. To je svakako rizik“, ističe Haman.

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Nekadašnji vezista Liverpula, kasnije i Mančester Sitija, važi maltene za dežurnog zakerala svega i svakoga u Bajernu, pa ni rukovodioci ne reaguju posebno na njegove izjave, jer ih je bilo i letos, tokom Mundijala, kada je Haman osporavao Kejnov uticaj na selekciju Engleske u važnim mečevima eliminacione faze, uz napomenu da je ranije govorio kako nije bio toliko uticajan u polufinalu Lige šampiona, iako je postigao po gol protiv Pari Sen Žermena i u Francuskoj i u Nemačkoj.

„Trenutno najbolji igrač na svetu vezao je svoju budućnost za Bajern. Smatram da je to ogroman uspeh, kako za Bundesligu, tako i za klub. On se ovde oseća veoma prijatno. Imati nekoga takve ličnosti od neprocenjivog je značaja za nas, kako na terenu, tako i van njega. Kada smo ga doveli, pojedini stručnjaci su dovodili u pitanje da li je zaista toliko dobar, da li vredi tog novca i da li će opravdati očekivanja. Zatim je, posle Kejnove prve sezone, počelo da se postavlja pitanje da li će uspeti da zadrži taj nivo. Stalno su se pojavljivale razne spekulacije. Do sada je nadmašio sva očekivanja, uključujući i ona koja su imali pojedini stručnjaci. Malo ko je očekivao da će igrati na ovakvom nivou. Potpuno smo uvereni da će, s obzirom na Harijev stav i karakter, zadržati izuzetno visok standard u godinama koje dolaze i biti nam od ogromne koristi. Da nismo bili uvereni u to, ne bismo mu produžili ugovor. Na kraju krajeva, istina se vidi na terenu – kako se to obično kaže – a on je to dokazao mnogo puta tokom proteklih godina. Uveren sam da će tako nastaviti i u godinama pred nama“, u dahu je izgovorio Kristof Frojnd, sportski direktor Bajerna.

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Legendarni golman Oliver Kan ubeđen je da je ovo dobar potez i da nije bilo logike da se posao odradi drugačije.

„Ne smem ni da zamislim koliko bi se o tome raspravljalo da, kao osvajač Zlatne lopte, nije produžio ugovor sa Bajernom. Zamislite samo kakva bi se bura podigla! Ako se stavite u kožu ljudi koji donose odluke, lako je shvatiti zašto je bilo toliko važno da Hari Kejn produži saradnju. Današnji igrači mogu da održe visok nivo igre mnogo duže nego što je to ranije bio slučaj. Biće Hari i u narednim sezonama veoma važan za Bajern. A da li će to biti dovoljno za osvajanje Lige šampiona – to se nikad ne zna“, zaključio je Kan.