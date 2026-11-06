Pogled na tabelu bajan, forma Andalužana u padu

Sevilja dobro gura ove sezone. Nije više to onaj tim koji je osvajao Ligu Evrope, igrao Ligu šampiona, ali ni onaj koji se borio za opstanak. Pogled na tabelu Primere je bajan, šesto mesto, ali podatak da je upisan samo jedan trijumf na pet mečeva brine sve na Sančez Pishuanu.

Andalužani u prvom meču 12. kola šampionata Španije dočekuju Alaves (21.00), još jedan tim koji je dobro krenuo, ali je u padu forme. Sevilja je prošle nedelje vodila u Madridu protiv Hetafea, ali je onda u nastavku primila tri gola.

“Za tim koji je šesti na tabeli ne može se reći da loše igra. Međutim, igrali smo veoma loše u drugom poluvremenu protiv Hetafea, to je bila najgora naša utakmica u ovoj sezoni. Ako ciljamo da budemo na nivou Real Madrida, Barselone ili Atletiko Madrida, onda ćemo ukazati na naše slabosti. Ali pre neki dan, svi smo igrali loše u drugom poluvremenu, osvrnuo se trener Sevilje Luis Garsija Plaza.