Pogled na tabelu bajan, forma Andalužana u padu
Vreme čitanja: 3min | pet. 06.11.26. | 10:40
Šesto mesto Sevilje, ali samo jedna pobeda na pet utakmica pred dolazak na stadion Sančez Pishuan Alavesa u prvom meču 12. kola Primere (21.00)
Sevilja dobro gura ove sezone. Nije više to onaj tim koji je osvajao Ligu Evrope, igrao Ligu šampiona, ali ni onaj koji se borio za opstanak. Pogled na tabelu Primere je bajan, šesto mesto, ali podatak da je upisan samo jedan trijumf na pet mečeva brine sve na Sančez Pishuanu.
Andalužani u prvom meču 12. kola šampionata Španije dočekuju Alaves (21.00), još jedan tim koji je dobro krenuo, ali je u padu forme. Sevilja je prošle nedelje vodila u Madridu protiv Hetafea, ali je onda u nastavku primila tri gola.
“Za tim koji je šesti na tabeli ne može se reći da loše igra. Međutim, igrali smo veoma loše u drugom poluvremenu protiv Hetafea, to je bila najgora naša utakmica u ovoj sezoni. Ako ciljamo da budemo na nivou Real Madrida, Barselone ili Atletiko Madrida, onda ćemo ukazati na naše slabosti. Ali pre neki dan, svi smo igrali loše u drugom poluvremenu, osvrnuo se trener Sevilje Luis Garsija Plaza.
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21.00: (1,85) Sevilja (3,60) Alaves (4,20) MOZZART RELAX
Samokritičan je iskusni strateg.
“Moramo zapamtiti da čak i kada igramo sa 100 odsto, teško nam je da dobijamo utakmice. Ne mislimo da smo bolji od bilo koga. Svaka pobeda je postignuta davanjem maksimuma svakog igrača. U danima kada nismo precizni, kada ne dajemo sve od sebe, stvari ne idu dobro. Onda gubimo, jer smo tim koji mora vredno da radi. Uvek ima prostora za napredak. Prva stvar koju treba uraditi posle poraza jeste da budemo samokritični. Moramo da otkrijemo zašto su nas, bez promene sistema, nadmašili. To je fudbal, i to je život, nismo mašine, ali moramo to da popravimo i da održimo taj fokus, tu želju, pokušavajući da igramo na svojoj polovini duže vreme”.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.
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Garsija Plaza za meč na Pishuanu ne može da računa na suspendovanog zbog kartona Manua Buena i povređenog Pekea. Od ranije su van stroja Markao i Migel Sijera. Napad Sevilje prevodićr i dalje mladi Belgijanac Lukas Stasin, novajlija iz Sent Etjena. Za sada skroman učinak, samo gol na šest utakmica u Primeri.
Tim iz Vitorije nije pobedio već sedam kola, samo dva boda u tom periodu, pa se vratio na fabričko podešavanje, na grčevitu borbu za opstanak u najboljem društvu španskog fudbala. I gosti iz Baskije neće biti kompletni u Andaluziji. Nedostajaće Garses i Mikel Rodrigez.
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
21.00: (1,85) Sevilja (3,60) Alaves (4,20) MOZZART RELAX
Subota
14.00: (2,45) Malaga (3,60) Rasing Santander (2,70) MOZZART RELAX
16.15: (2,35) Espanjol (3,40) Deportivo La Korunja (3,00) MOZZART RELAX
18.30: (3,60) Osasuna (3,50) Atletik Bilbao (2,05) MOZZART RELAX
21.00: (9,50) Valensija (6,00) Real Madrid (1,28) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,20) Elče (3,90) Betis (2,10) MOZZART RELAX
16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama