Tuhelova opsesija – kako zaustaviti monstruma? Haland uradio što niko nije na Mundijalu

Zvuči neverovatno da prethodni put u takmičarskom duelu nije pogodio mrežu skoro dve godine. Oktobra 2024. su uspeli da ga sačuvaju Austrijanci. Doduše, taj dan bio je poprilično mračan za sve Norvežane, pa i napadača Mančester Sitija, pošto je na semaforu Rajfajzen Arene stajalo – 5:1. Davno beše…

Znatno bitnije je ono što se dešava u protekle tri sedmice. Tokom njih Erling Haland je dao sedam golova (po dva Iraku, Senegalu i Brazilu, te jedan Obali Slonovače, a protiv Francuske nije igrao), poravnat je sa Lionelom Mesijem i Kilijanom Embapeom u trci za Zlatnu kopačku, dok ima gol više na kontu od Harija Kejna.

Ali, po jednome je napadač Norveške jedinstven.

Erling Haland uradio je što niko nije na Mundijalu – postigao je gol levom, desnom, glavom, iz kaznenog i van njega!

Do sada se pokazalo da može protiv svakoga, da niko ne može da ga zaustavi. Može sve i može šta poželi. Nije verovao ni Erling Haland da će uraditi neke stvari, prevario se u ličnoj proceni.

„Moram da budem iskren i da kažem: 'Mislio sam da su neke stvari nemoguće, ali pretpostavljam da sam pogrešio'. Uspelio smo da pokažemo da je moguće. Mislio sam da u karijeri ne mogu da odem više, da sam dostigao vrhunac, ali stalno dokazujem sebi da je moguće pomeriti granice“, poručio je norveški napadač.

Kako igra na Svetskom prvenstvu, nije ni čudo što je novinar na Asteki uspeo da pokvari raspoloženje Džonu Stounsu posle pobede nad Meksikom kada je upitan za duel sa doskorašnjim klupskim saigračem.

„Trudio sam se da uživam u pobedi“, ispalio je Džon Stouns.

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I on i Mark Gei znaju koliko može da bude nezgodan. Ipak, nijednom na ovom Mundijalu nije Tomas Tuhel od starta izabrao obojicu da čine štoperski tandem od starta. Ezriju Konsi bi neko od njih dvojice bio parnjak. Isprva Džons Stouns, a potom njegov klupski saigrač. Ali, nameće se još jedno rešenje, možda bi selektor Gordog Albiona mogao da promeša karte i pokuša nešto drugačije…

Kako ga čuvati, šta mu raditi. To pitanje izjeda Tomasa Tuhela. Postao je njegova opsesija i biće i tokom naredna dva dana. Erling Haland nije jedini na koga će morati da motre i o kome razmišljaju, ali će mu najviše pažnje pokloniti, a potencijalno bi Dan Bern mogao da ga čuva.

(©Reuters)

Zašto baš on? Postoji valjan razlog.

Erling Haland je dao samo jedan gol na deset utakmica protiv Njukasla, a prethodne sezone, kada je asistirao Niku O‘Rajliju u pobedi od 2:1, Pep Gvardiola objasnio je zašto je njemu bio najbolji na terenu.

„Erling je bio igrač utakmice zato što se rvao sa Denom Bernom“, podvukao je Španac.

Ne mora da znači da će Tomas Tuhel na kraju pribeći opciji da gurne Dena Berna u prvu postavu za četvrtfinale protiv Norveške, mada verovatno razmišlja i o tome. Misli mu se roje po glavi, jer Erling Haland i kada ne dira loptu, vreba i šunja se. Jedan ili dvojica mu vise na leđima, što dovodi do toga da lakše mogu da dišu Antonio Nusa, Martin Edegor, Aleksander Serlot, Oskar Bob, Jergen Strand Larsen…

Ozbiljan rebus za Engleze.