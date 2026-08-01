Tun brine raspored pred derbi sa Jang Bojsom

Ekipa iz Berna je angažovala štopera Augzburga Sedrika Cesigera za 3.500.000 evra, on se vratio u klub posle tri godine. Stigli su i Dominik Peh iz praške Slavije za 3.000.000, te Ajzak Šmit iz Lidsa za 1.300.000. Jasna je razlika u mogućnostima, ali protekla sezona je pokazala da je Tun i sa skromnijim finansijama mogao da pravi čuda.

20.30: (2,80) Tun (4,00) Jang Bojs (2,40)

Ono to je problem za trenera Tuna Đan-Luku Privitelija je težak raspored na samom startu sezone. Prvak Švajcarske je tek izašao iz vatrenog dvoboja sa zagrebačkim Dinamom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, posle 1:1 kod kuće, izgubio je na produžetke u Zagrebu (3:2), a odmah na startu ima veliki derbi. I potom u četvrtak meč kvalifikacija Lige Evrope sa Vikingurom. Trener Priviteli smatra da su čelnici Lige morali da pomognu njegovoj ekipi, pa je ironično prokomentarisao raspored.

"Sve je divno, liga nam je dala dobar start sezone pre nego što su i počela međukola. Bez obzira na sve što nas je snašlo, dići ćemo se!", poručio je Priviteli.

On se ovih dana žalio kako je nedopustivo da čelnici lige ne nađu za shodno da pomognu šampionu koji je morao da igra i evropski i prvenstveni meč, dok su igrači Dinama u susret ušli odmorni. Nastranu to što su u Zagrebu igrali sa desetoricom, zbog isključenja Marka Burkija, pa su imali i osećaj nepravde.

"Bilo je to krajnje nefer! Takav crveni karton ne bi bio pokazan našem igraču da smo bili domaćini", primetio je Priviteli.

Na drugoj strani, Jang Bojs je ligašku sezonu otvorio pobedom nad Sionom (4:2) i u derbi ulazi u znatno boljem raspoloženju. Trener Đerardo Saoane je svestan da je prošla sezona bila teško iskustvo za ekipu iz Berna, koja je završila na šestom mestu i bez učešća u evropskim klupskim takmičenjima po prvi put posle 13 godina.

Jasno je da Jang Bojs želi da se što pre vrati na lidersku poziciju, ali Saoane upozorava da treba biti strpljiv.

"Išli smo dva koraka napred, pa jedan nazad, potom jedan unapred, pa dva unazad. Primili smo previše golova, čak 69, to je bio važan deo naše analize, da otkrijemo oblasti u kojima moramo da napredujemo. U sportu, ništa se ne dešava automatski, moramo da naučimo i da se branimo i da se naviknemo i na takve stvari. Prošla sezona je bila dragocena lekcija u tom smislu", poručio je trener Jang Bojsa.

Prošle sezone igrali su četiri puta, Jang Bojs je slavio na početku i na kraju sezone, prvo sa 4:2 u septembru, a potom i 8:3 u gostima u maju, dok je Tun u januaru pobedio sa 4:1, a u martu sa 2:1.

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ŠVAJCARSKA, 2. KOLO

Subota

18.00: (1,95) Bazel (3,60) Lozana (3,80)

18.00: (3,40) Cirih (3,95) Servet (1,95)

20.30: (2,80) Tun (4,00) Jang Bojs (2,40)

Nedelja

14.00: (3,50) Vaduz (3,60) Sent Galen (2,05)

16.30: (2,10) Sion (3,50) Lucern (3,40)

16.30: (3,55) Grashopers (3,90) Lugano (1,95)

*** kvote su podložne promenama