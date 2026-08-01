FMP doveo plejmejkera sa koledža

Prošle sezone, na univerzitetu San Francisko, srpski plejmejker je za popularne Donse beležio 5,3 poena, 1,6 skokova i dve asistencije u proseku po meču. Najbolju sezonu na koledžu imao je pre dve godine, kada je beležio 12,5 poena, 4,2 skoka i 2,9 asistencija u proseku, uz odličnih 40,3% za tri poena.

Pre odlaska na koledž nastupao je za juniore Crvene zvezde, a iza sebe ima nastup i za reprezentaciju Srbije do 18 godina na Evropskom prvenstvu 2019. godine. U FMP-u će Mašić kao i brojni igrači prethodnih sezona sticati praktično prvo profesionalno iskustvo.

"I kroz ovaj potpis klub iz Železnika se profilisao kao pravo mesto za prve seniorske korake talentovanih igrača. Vukašine, dobro došao!", navodi se na sajtu kluba.

Ranije su u ekipu iz Železnika stigli Brendon Raš, Matija Belić i Marko Kovačević, kao pojačanja za narednu sezonu.