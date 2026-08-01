Real ne veruje Hezonji: Ako krene nazad u Evropu, moraće da plati još 1.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 13:50
Madriđani se zaštitili u strahu da Hrvat želi da ih izigra
Trajala su nagađanja i ovog leta gde će Mario Hezonja nastaviti karijeru, na kraju je sve iznenadio odlukom da ode ponovo u NBA ligu.
Hrvatski košarkaš je potpisao za Klivlend Kavalirse, po ugovoru će zaraditi 2.800.000 dolara u narednoj sezoni. Međutim, kako piše danas španska Marka, u Realu se plaše da to sve nije samo – dimna bomba.
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Naime, Hezonja nije imao izlaznu klauzulu iz ugovora sa Realom kada su u pitanju evropski klubovi. Imao je samo za NBA ligu, ali koja je istekla 20. jula. Zato su se tri strane „natezale“ prethodnih dana, a konačni dogovor, kako pišu španski mediji, kaže da je Hezonja dužan da plati Real Madridu 1.000.000 evra za odlazak u SAD.
Međutim, to je samo polovina priče. Marka kaže da se u Kraljevskom klubu plaše da je Hezonja iskoristio klauzulu za odlazak u NBA samo da bi se ekspresno vratio – u Evropu. Posle godinu dana. Ili kraće. I zbog toga se Real zaštitio još jednom klauzulom: ukoliko hrvatski as bude rešio da se brzo vrati na Stari kontinent, moraće da plati Madriđanima još milion evra!
A, navodno su Dubai i Olimpijakos viđeni kao klubovi koji bi mogli da posle nekog vremena pokrenu akciju dovođenja Marija Hezonje iz NBA lige.
Da se dve strane nisu rastale u ljubavi, iako je hrvatski košarkaš igrao pet godina u Realu, govori i njegova poruka nakon što je potpisao za Klivlend, a gde španski klub nije ni pomenuo.
„Nikada mi se nije sviđalo kako sam otišao iz NBA lige. Ali, ovih prethodnih pet godina je bilo baš ono što sam želeo i što mi je bilo potrebno. Super sam srećan što će moje novo poglavlje u karijeri biti u Kavsima, timu i klubu kojima sam se oduvek divio i poštovao ih“, napisao je Hezonja.