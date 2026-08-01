Real ne veruje Hezonji: Ako krene nazad u Evropu, moraće da plati još 1.000.000 evra

Naime, Hezonja nije imao izlaznu klauzulu iz ugovora sa Realom kada su u pitanju evropski klubovi. Imao je samo za NBA ligu, ali koja je istekla 20. jula. Zato su se tri strane „natezale“ prethodnih dana, a konačni dogovor, kako pišu španski mediji, kaže da je Hezonja dužan da plati Real Madridu 1.000.000 evra za odlazak u SAD.

Međutim, to je samo polovina priče. Marka kaže da se u Kraljevskom klubu plaše da je Hezonja iskoristio klauzulu za odlazak u NBA samo da bi se ekspresno vratio – u Evropu. Posle godinu dana. Ili kraće. I zbog toga se Real zaštitio još jednom klauzulom: ukoliko hrvatski as bude rešio da se brzo vrati na Stari kontinent, moraće da plati Madriđanima još milion evra!

A, navodno su Dubai i Olimpijakos viđeni kao klubovi koji bi mogli da posle nekog vremena pokrenu akciju dovođenja Marija Hezonje iz NBA lige.

Da se dve strane nisu rastale u ljubavi, iako je hrvatski košarkaš igrao pet godina u Realu, govori i njegova poruka nakon što je potpisao za Klivlend, a gde španski klub nije ni pomenuo.

„Nikada mi se nije sviđalo kako sam otišao iz NBA lige. Ali, ovih prethodnih pet godina je bilo baš ono što sam želeo i što mi je bilo potrebno. Super sam srećan što će moje novo poglavlje u karijeri biti u Kavsima, timu i klubu kojima sam se oduvek divio i poštovao ih“, napisao je Hezonja.