“Brazilci” prvi u Africi, ali drugi u državi, bivši igrač Zvezde uplovio u trenerske vode

Ne računajući zemlje severne Afrike, Egipat i Maroko, ovaj šampionat je možda i najjači na Crnom kontinentu, izvesno najplatežniji. Bafana Bafana je ostavila solidan utisak na Mundijalu. Bila je ispred Češke i Južne Koreje, plasirala se u šesnaestinu finala gde je ispala u sudijskoj nadoknadi protiv domaćina Kanade u Los Anđelesu (0:1). Orlando je ne samo skinuo s trona moćni Mamelodi nego je osvojio i duplu krunu i razbio poredak koji je bio zakucan u poslednjih osam godina.

15.00: (1,23) Orlando (5,50) Milford (12,0)

Prethodnih sezona je bilo mnogo više igrača van Afrike u ovom prvenstvu. Sada ih je jedva dvocifreni broj — 15, najviše Brazilaca, četiri, Novozelanđana trojica, dva Portugalca i po jedan Holanđanin, Norvežanin, Urugvajac, Kolumbijac, Argentinac i Čileanac. Samir Nurković, napadač rodom iz Tutina, dugo je boravio u ovoj državi, ali sada je slobodan igrač pošto mu je istekao ugovor sa Siveleleom. Najdublji trag je ostavio u Kajzer Čifsima, a igrao je i za Ti Si Galaksi, Rojal i Supersport.

Mamelodi ne igra ovog vikenda na startu prvenstva Južne Afrike. Portugalski stručnjak Migel Kardoso je već treću sezonu na klupi Mamelodija. Šampion Afrike nije mnogo menjao tim. Nekada prvi napadač tima Peter Šalulile otišao je u najbolji tanzanijski klub Jang Afrikans, dok je Trese Mašego pojačao Stelenboš. Pojačanja su skromna. Plaćeno je obeštećenje od 1.000.000 evra samo za krilo Antonija Van Vika austrijskom Ridu, dok je novajlija još jedan napadač, Sijanda Endlovu iz Golden Erouza. “Brazilci” imaju najviše stranaca u timu, čak 10. Jedini tim u ligi koji ima isključivo igrače sa pasošem Južne Afrike je novajlija Milford.

20.00: (5,10) Kruger Junajted (3,35) Kajzer Čifs (1,70)

Orlando se na velika vrata vratio u vrh južnoafričkog fudbala. Teško će ponoviti prošlu sezonu. Marokanski stručnjak Abdeslam Oudu se pokazao kao pravi potez uprave šampiona. U debitantskoj sezoni je doneo duplu krunu ekipi iz Johanesburga. Imao je šampion Južne Afrike veliku prodaju ovog leta. Napadač Relebohile Mofokeng je za 3.500.000 pojačao belgijski Union Sen Žiloz iz Brisela.

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Prošle sezone je imao odličan učinak od 10 golova i osam asistencija, a debitovao je za novi klub u petak uveče u Superkupu Belgije protiv Klub Briža. Nije plaćen ni evro za obeštećenja, dovedeni su uglavnom slobodni agenti, a zanimljiv je transfer Norvežanina iz Sogndala, napadača Sebastijana Pedersena, koji je prošle sezone dao osam golova u drugoj ligi za Viking.

Drugi velikan iz Johanesburga, Kajzer Čifs, ima novog trenera, malo poznatog Francuza Fernanda Da Kruza, koji dugo radi na afričkom kontinentu. Bio je tehnički direktor u Maroku, pre toga je bio asistent u Kajzer Čifsima, a s klupe je pre nekoliko godina vodio marokanski FAR Rabatu. Sada se vratio u ekipu iz Johanesburga.

Bernard Parker u dresu Crvene zvezde 2009. godine (©MN Press)

Na klupi Ti Si Galaksija sedi dobro poznato ime ljubiteljima fudbala u Srbiji. U pitanju je Bernard Parker, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Nije se baš proslavio ovaj napadač na našem najvećem stadionu 2009. godine. Ostao je u sećaju po tome što je hteo da pobegne iz Beograda sa saigračem Mohamedom Avalom Isahom zbog neisplaćenih zarada. Dao je šest golova na 16 utakmica u crveno-belom dresu. Tada je bio reprezentativac Južne Afrike. Dugo je igrao, u ovom klubu je i okačio kopačke o klin, a od kraja aprila ove godine je na klupi ekipe iz Kamelrivera. Galaksi je osnovan pre samo 11 godina.

15.00: (2,05) Stelenboš (2,90) Amazulu (4,00)

Kolika je i dalje snaga Mamelodija govori podatak da četiri najvrednija fudbalera u ovoj državi dolaze iz ekipe iz Pretorije. Najskuplji su defanzivac Teboho Mokoena i napadač Ikram Rajners, procenjeni od strane Transfermarkta na 2.800.000 evra. Najvredniji fudbaler među igračima šampiona Orlanda, popularnih Pirata, jeste krilo Osvin Apolis sa 2.500.000 evra.

Mamelodi je procenjen na 40.250.000, sledi Orlando sa 24.180.000, Kajzer Čifs sa 18.600.000, Amazulu sa 10.380.000…

JUŽNA AFRIKA 1 – 1. KOLO

Subota

15.00: (2,05) Stelenboš (2,90) Amazulu (4,00)

15.00: (2,00) Golden Erouz (3,30) Čipa Junajted (3,60)

15.00: (1,23) Orlando (5,50) Milford (12,0)

17.30: (1,90) Sekukun (3,25) Durban Siti (4,00)

20.00: (5,10) Kruger Junajted (3,35) Kajzer Čifs (1,70)

Nedelja

15.00: (2,70) Ričards Bej (2,75) Polokvane Siti (2,90)

17.30: (2,15) Sivele (3,05) Ti Si Galaksi (3,45)

***kvote su podložne promenama