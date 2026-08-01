Alimpijeviću stigla dva nova pojačanja
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 13:56
Dejvid Dežulijus i Venjen Gebrijel zvanično u Bešiktašu
Stiglo je i deveto i deseto pojačanje u redove ekipe Dušana Alimpijevića. Novi košarkaš Bešiktaša je Dejvid Dežulijus, Amerikanac koji je imao sjajnu sezonu u Mursiji. Nije se rastao u dobrim odnosima sa njima, klub je čak hteo i da ga tuži jer je po njihovom mišljenju iz ugovora izašao protivpravno, ali sada to više nije ni bitno jer je stigao zvanično kod srpskog selektora. Nastavlja Bešiktaš da pravi konkurentnu ekipu za narednu sezonu u Evroligi.
Američki plejmejker potpisao je dvogodišnji ugovor i u zvaničnoj objavi mu je Bešiktaš poželeo sreću i dobrodošlicu u njihovu porodicu i kako kažu "slavni dres". Nedugo posle njega, ozvaničen je i Venjen Gebrijel kao novi centar ekipe.
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Prošle sezone plejmejker igrao je odlično za Mursiju u ACB ligi. Mursija je iznenađujuće završila na četvrtom mestu na kraju ligaškog dela sezone i upravo Dežulijus je bio najbolji igrač. Beležio je u proseku 17,7 poena, 4,4 skoka i 1,8 skokova za indeks korisnosti 16,6, za 25 minuta provedenih na parketu. Voli da ima loptu u rukama i više je poenter nego kreativac, ali ne treba zanemariti činjenicu da je odličan plejmejker. Svestran je američki košarkaš visok 183 centimetara i donosi mnogo toga srpskom selektoru, koji za narednu sezonu može da računa na odlične bekove.
Što se tiče Gebrijela, on je takođe potpisao na dve godine i stigao je da ojača centarsku liniju. Prošle sezone igrao je za minhenski Bajern i za oko 17 minuta na parketu beležio u proseku 6,1 poen i 3,5 skokova u proseku.
Za sada su na pozicijima keca i dvojke pre Dežulijusa stigli iskusni Skoti Vilbekin, Džejlen Novel, Dakvon Džefris i Furkan Korkmaz, mada poslednja pomenuta dvojica mogu da igraju i na pozicijama niskog krila. Ostali su Devon Dotson i Berk Ugurlu iz prošle sezone na bekovskim pozicijama takođe. Od ostalih pojačanja, stigli su Medi Sisoko, Metečan Birsen i Judžin Omoruji. Promenila se dosta ekipa u odnosu na prošlu sezonu.
Otišli su Šertač Šanli, Brinton Lemar, Jigit Čoban, Čanberk Kus, Jigit Arslan, Ismael Kamagate, Džona Metjuz, Met Tomas i Vito Braun. Mnogi od njih jako bitni na putu do finala Evrokupa i turskog šampionata.
Sada kada se igra Evroliga, očigledno je bio plan da se napravi mnogo ozbiljnija ekipa sa mnogo boljim igračima, dok je ugovor na još dve godine produžen i sa Dušanom Alimpijevićem.