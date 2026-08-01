Alimpijeviću stigla dva nova pojačanja

Stiglo je i deveto i deseto pojačanje u redove ekipe Dušana Alimpijevića. Novi košarkaš Bešiktaša je Dejvid Dežulijus, Amerikanac koji je imao sjajnu sezonu u Mursiji. Nije se rastao u dobrim odnosima sa njima, klub je čak hteo i da ga tuži jer je po njihovom mišljenju iz ugovora izašao protivpravno, ali sada to više nije ni bitno jer je stigao zvanično kod srpskog selektora. Nastavlja Bešiktaš da pravi konkurentnu ekipu za narednu sezonu u Evroligi.

Američki plejmejker potpisao je dvogodišnji ugovor i u zvaničnoj objavi mu je Bešiktaš poželeo sreću i dobrodošlicu u njihovu porodicu i kako kažu "slavni dres". Nedugo posle njega, ozvaničen je i Venjen Gebrijel kao novi centar ekipe.