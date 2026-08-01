BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SALCBURG – HARTBERG (tip 1, kvota 1,33) – početak 19.30

Bikovi su i ovog leta prodavali mlade igrače, zaradili dosad oko 65.000.000 evra, ali polovinu te sume su uložili u novajlije, takođe klince. Između ostalih, i naš Matijašević je pojačao Salcburg. OVDE pročitajte opširnu najavu meča austrijskog šampionata koji se igra u Mocartovom gradu.

LEVSKI – SEPTEMVRI (tip 1, kvota 1,22) – početak 18.00

Bugarski šampion je obezbedio evropsku jesen makar u Ligi konferencije eliminacijom rumunske Krajove u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Na startu domaćeg prvenstva Levski je oba meča pobedio, i uz Ludogorec biće glavni kandidat za krunu kod naših istočnih komšija. Septemvri je osvojio samo bod u prva dva kola.

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CSKA MOSKVA – KRILA SOVJETOV (tip 1, kvota 1,45) – početak 15.00

Armejci su slavili sa 2:1 protiv Baltike u prvom kolu Premijer lige Rusije. Krila Sovjetov su odigrala bez golova na premijeri. Domaćin bi mogao ove sezone da se bori za ruski tron sa Zenitom, Krasnodarom i Spartakom iz Moskve. Za CSKA dugi niz godina boje brani nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Milan Gajić.

REAL MADRID – FJORENTINA (tip 1, kvota 2,05) – početak 18.00

Klubovi iz Liga petice igraju pripremne mečeve pred start nove sezone. Utakmica se igra u austrijskom Klagenfurtu. Pitanje je koje timove će da izvedu treneri ovih ekipa. Real, koji je preuzeo Portugalac Žoze Murinjo, sigurno ne može da računa na većinu reprezentativaca s Mundijala.

START – VIKING (tip 2, kvota 1,55) – početak 18.00

Loša forma šampiona Norveške u poslednjih mesec dana, pa je čelo opet u rukama fudbalera Bode Glimta koji su vezali pet pobeda. Viking je prošle nedelje sa autsajderom Olesundom igrao samo 1:1 u gostima, a sada ne bi smeo da kiksne protiv „fenjeraša” Elitserije.

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