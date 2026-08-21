Tužan kraj najlepše bajke Libertadoresa: Mirasol uzeo dušu rivalu, pa poklekao na penalima
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 02:36
Brazilski tim potpuno nadigrao LDU, promašio mnogo šansi i na kraju ostao kratkih rukava - 0:0, penali 4:5
Gotovo je. Najlepša priča ovosezonskog Kopa Libertadoresa došla je do kraja. Maleni Mirasol, klub koji u Brazilu funkcioniše totalno drugačije od drugih bio je toliko blizu istorijskog plasmana u četvrtfinale. Mirasol je klub skromnog budžeta, sa fudbalskim anonimusima koji se ušunjao među elitu Južne Amerike i tamo se junački borila sa svima.
Večeras su doterali LDU do duvara. Mirasol je bio autsajder, a jedan od najvećih klubova Čilea potpuno nadigran. Maltene na kolenima. Tim iz Kita je bio sve nervozniji kako je utakmica odmicala, ali razlog za to je fenomenalna igra gostiju. Perfektno organizovana poslednja linija, kompaktnost na sredini i vrlo konkretne akcije u napadu. LDU nije znao gde bije, Mirasol je rivalu uzeo dušu i nije bilo dovoljno. LDU je uspeo da se izvuče na penale (0:0, penali 5:4).
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Žaliće Mirasol najviše za promašajima iz poslednjih 15-20 minuta. Toliko su sabili domaćina u njegov šesnaesterac da je bilo samo pitanje vremena kad će golman Gonzalo Valje da izvadi loptu iz mreže. Nekim čudom nije.
Možda će se u brazilskom klubu najviše vraćati na promašaj Alesona. Napadač Mirasola je dobio loptu u prostor i gađao donji desni ugao, ali je Valje fenomenalnom intervencijom sprečio skoro siguran gol.
Sa druge strane, predstavnik Čilea se teturao sve vreme i primao udarce, ali nokauta nije bilo. Na kraju je došao srceparajući kraj za Mirasol posle serije jedanaesteraca koja po svemu viđenom nije trebala da se desi. Jeste, gosti su imali prvi penal, ali kad je defanzivac Viktor Luis promašio, bio je to početak kraja. LDU je izdržao oluju, pogodio svih pet penala i čekirao kartu za četvrtfinale. Nezasluženo, ali su - prošli.
GKOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (REVANŠI)
Utorak
Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0
/Arse 90+7 penal - Serna 75/
Sreda
Tolima - Independijente del Valje 0:1
/Rodrigez 11/
Universidad Katolika - Estudijantes 0:3 (0:1) - 1:1
/Korea 44, Kariljo 53, 83/
Kokimbo Unido - Platense 0:0 /penalima 6:7/ - 1:1
Sero Portenjo - Palmeiras 0:1 (0:1) - 1:1
/Gomez 41/
Četvrtak
Flamengo - Kruzeiro 2:1 (1:0) - 1:1
/De Araskaeta 36, Lino 62 - Romero 62/
LDU Kito - Mirasol 0:0 - penalima 5:4, prvi meč 1:1
Petak
02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0