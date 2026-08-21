Tužan kraj najlepše bajke Libertadoresa: Mirasol uzeo dušu rivalu, pa poklekao na penalima

Gotovo je. Najlepša priča ovosezonskog Kopa Libertadoresa došla je do kraja. Maleni Mirasol, klub koji u Brazilu funkcioniše totalno drugačije od drugih bio je toliko blizu istorijskog plasmana u četvrtfinale. Mirasol je klub skromnog budžeta, sa fudbalskim anonimusima koji se ušunjao među elitu Južne Amerike i tamo se junački borila sa svima.

Večeras su doterali LDU do duvara. Mirasol je bio autsajder, a jedan od najvećih klubova Čilea potpuno nadigran. Maltene na kolenima. Tim iz Kita je bio sve nervozniji kako je utakmica odmicala, ali razlog za to je fenomenalna igra gostiju. Perfektno organizovana poslednja linija, kompaktnost na sredini i vrlo konkretne akcije u napadu. LDU nije znao gde bije, Mirasol je rivalu uzeo dušu i nije bilo dovoljno. LDU je uspeo da se izvuče na penale (0:0, penali 5:4).