Tužna slika srpskog fudbala: Mađari odrali Nikolićeve omladince
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 18:43
Užasan nastup selekcije Slađana Nikolića na turniru Ćele Vilotić i na kraju ubedljiv poraz od severnih suseda – 0:4
Prošle godine u ovo vreme videli smo onu ludu utakmicu sa Portugalijom, pre toga i pobede u seriji dečaka rođenih 2007. godine. I nekako se negde očekivalo od te generacije momaka da čisti sve pred sobom, pošto je reč o jednom od najtalentovanijih timova koje smo imali u novijoj istoriji. Pokazali su to odlično odrađenim kvalifikacijama, pa sun a Prvenstvo Evrope otišli u alternativnom sastavu I ispali u prvom krugu. Da su bili kompletni verovatno bi važili za prvog ili drugog favorita turnira u Velsu.
Isto tako znalo se da naredna generacija momaka nema tako visok plafon. Posebno, što su momci rođeni 2008. godine lišeni pomoći dvojice najboljih pojedinaca Vasilija Kostova i Vasilija Novičića. Još kada tome dodamo da je Aleksa Damjanović suspendovan zbog crvenog kartona u sudaru sa Rumunima. Možda nije bilo realno da odbranimo trofej na prestižnom turniru Stevan Ćele Vilotić.
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Ali se očekivalo da, ako ništa drugo, budemo konkurentniji. Očajan turnir omladinska reprezentacija Srbije završila je ubedljivim porazom od Mađarske (0:4) na Gradskom stadionu u Subotici. Pre toga su nas preslišali Rumuni (1:3), dok smo protiv Bugarske osvojili bod.
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Očigledno je pred Slađanom Nikolićem nemoguć zadatak da sklopi tim kadar da bude konkurentan u borbi za Prvenstvo Evrope. Možda je ova generacija slabija od prethodnih ( i među dečacima rođenim 2006. godine ima ozbiljnog potencijala), ali baš da nas Rumuni i Mađari kombinovano dobiju sa 1:7… To je, onako, baš zabrinjavajuće. Najblaže rečeno.
Treba, li, uopšte da pišemo o utakmice kada Srbija dobija četiri komada od Mađarske. Izgledalo je to prilično lako u pojedinim trenucima, do te mere da su Mađari stvarali šanse I pojačavali ritam. Već na poluvremenu bilo je vrlo neprijatnih 0:3.
Bili su komotni Mađari u nekim izglednim situacijama, pa je na kraju bilo, kada se u obizr uzmu dešavanja na terenu, podnošljivih 0:4. Očekivalo se mnogo više. Da ponovimo, možda ovo nije najtalentovanija generacija, ali bilo je tu igrača sa ozbiljnim seniorskim iskustvom. Poput Matijaševića, Subotića…