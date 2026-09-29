Tužna slika srpskog fudbala: Mađari odrali Nikolićeve omladince

Ali se očekivalo da, ako ništa drugo, budemo konkurentniji. Očajan turnir omladinska reprezentacija Srbije završila je ubedljivim porazom od Mađarske (0:4) na Gradskom stadionu u Subotici. Pre toga su nas preslišali Rumuni (1:3), dok smo protiv Bugarske osvojili bod.

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Očigledno je pred Slađanom Nikolićem nemoguć zadatak da sklopi tim kadar da bude konkurentan u borbi za Prvenstvo Evrope. Možda je ova generacija slabija od prethodnih ( i među dečacima rođenim 2006. godine ima ozbiljnog potencijala), ali baš da nas Rumuni i Mađari kombinovano dobiju sa 1:7… To je, onako, baš zabrinjavajuće. Najblaže rečeno.

Treba, li, uopšte da pišemo o utakmice kada Srbija dobija četiri komada od Mađarske. Izgledalo je to prilično lako u pojedinim trenucima, do te mere da su Mađari stvarali šanse I pojačavali ritam. Već na poluvremenu bilo je vrlo neprijatnih 0:3.

Bili su komotni Mađari u nekim izglednim situacijama, pa je na kraju bilo, kada se u obizr uzmu dešavanja na terenu, podnošljivih 0:4. Očekivalo se mnogo više. Da ponovimo, možda ovo nije najtalentovanija generacija, ali bilo je tu igrača sa ozbiljnim seniorskim iskustvom. Poput Matijaševića, Subotića…