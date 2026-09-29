Moneke i Blosomgejm veruju crveno, ali ne i crno-belima: Ima boljih timova od Partizana

Njih dvojica komentarisali su ono što su crno-beli i Karlik Džons uradili u uvodnoj rundi i ne deluju zadivljeno, bez obzira na trijumf protiv Milana, te tako ne vide Parni valjak u prvih 10 ekipa.

"Apsolutno ne, ima mnogo boljih timova od njih. Dobiće mnogo mečeva kod kuće, jer imaju dobar domaći teren, ali će biti slično kao prošle sezone, kada nisu mogli da dobiju nikog na strani. Lično mi se ne sviđa njihov roster i smatram da ima mnogo boljih timova od njih, koji su bliži mestu u prvih 10 pozicija", rekao je Blosomgejm.

Saglasan sa ovom konstatacijom je i krilni centar Crvene zvezde.

"Ne mislim da će u prvih 10, ali je Karlik Džons dobar i odavno mi se dopada", naveo je Moneke, a onda je upitan gde će Karlik igrati sledeće sezone.

"To nije moja stvar, želim mu sve najbolje. Igrao sam protiv njega na koledžu, tako da sam njegov fan već neko vreme. Biće u jedno od top timova. Možda će ga Fener merkati ili Real. Možda Dubai, oni imaju da plate 27 igrača, pokušavaju da potpišu svakog".

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Usledila je priča o Crvenoj zvezdi.

"Znate kako se osećam po pitanju toga, naravno da ćemo se plasirati u plej-of. Imamo pravog trenera i pravi tim za tako nešto. Javnost preterano reaguje. Sećam se novembra prošle godine, kada smo bili na 7:2, pa 9:4, tada je bilo preterano pozitivnih reakcija i u pozitivnom smislu, nema potrebe za tim. Cilj je da napredujemo iz dana u dan. Biće utakmica kada igrate loše, pa dobijete, pa igrate dobro, ali izgubite. Ovo je savršen trener za nas, Ibon je sjajan i imamo tim da se plasiramo u plej-of".

Potom je Blosomgejm pričao o crveno-belima.

"Kada sam rangirao timove, Zvezdu sam stavio na sedmo mesto. Verujem da je ovo godina u kojoj će uspeti da izbore plej-ofa. Sviđa mi se roster i da budem iskren, bili su ekipa za plej-of i prošle godine. Čudo je što nisu uspeli da se plasiraju", rekao je krilni centar Dubaija.

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

18.00 (1,45) Dubai (16,0) Barselona (3,20)

19.00 (2,25) Žalgiris (15,0) Olimpijakos (1,80)

19.00 (1,90) Efes (15,0) Real Madrid (2,10)

19.45 (1,17) Fenerbahče (20,0) Bajern (6,00)

20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)

20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)

20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama