Nema ni govora o penzionisanju: Tomas Miler dobio produžetak pre vremena

Jer, želi osvajač Mundijala i Lige šampiona da igra još malo, a žele ga i u Vankuveru. Zato je pre vremena dobio produžetak ugovora.

Nemac će ostati u Kanadi barem do kraja MLS Sprint sezone 2027. godine. Postao je prioritet kluba, pošto je imao više nego dobre brojke od dolaska. Na 45 utakmica učestvovao je u 31 golu – 19 je dao i još 12 namestio. Umnogome je bio zaslužan za to što su Vankuver Vajtkepsi bili prvaci države, bili najbolji u Zapadnoj konferecniji, te stigli do finala MLS kupa.

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Vankuver je u finalu MLS kupa izgubio od Inter Majamija – 3:1. Glavna premija nije završila u rukama kapitena Tomasa Milera, već su do nje došli Lionel Mesi, Serhio Buskets, Đordi Alba, Rodrigo de Pol, Luis Suarez…

Razlog zašto se Tomas Miler odlučio na produžetak saradnje sa kanadskim klubom je taj što se oseća dobro, nije se zasitio i ne stiže ga umor. I dalje mu se igra fudbal, pa je poprilično lako doneo odluku da stavi paraf na ugovor sa Vankuverom i bude i dalje u centru njegovog projekta.