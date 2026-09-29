Ekspresna reakcija Sitija: Razočarani smo i iznenađeni, postoji skup neoborivih dokaza da smo nevini
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 18:52
"Mančester Siti će sada iskoristiti sve žalbene mogućnosti koje su mu na raspolaganju, na osnovu toga što spomenuto mišljenje sadrži jasne materijalne greške u pogledu prava, principa i činjenica, te je stoga pravno neodrživo", navode sa Etihada
Mančester Siti je ekspresno i oštro reagovao na saopštenje Premijer lige u kojem se navodi da je proglašen krivim za kršenje finansijskih pravila po svim tačkama, istakavši u zvaničnom odgovoru da je 'razočaran i iznenađen' ovakvim ishodom. Sa Etihada kategorički odbacuju sve optužbe i tvrde da su potpuno nevini dok istovremeno najavljuju hitno pokretanje žalbenog postupka protiv odluke za koju smatraju da je pravno i činjenično neodrživa.
U klubu naglašavaju da poseduju obiman skup neoborivih dokaza u svoju korist i poručuju da će biti neumoljivi u odbrani svojih stavova pred svim nadležnim sportskim i pravnim instancama te da su tokom osmogodišnje istrage poštovali proceduru i samim tim očekivali nepristrasnost regulatora.
Izabrane vesti
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
"Fudbalski klub Mančester Siti je razočaran i iznenađen mišljenjem komisije Premijer lige koje je danas objavljeno.
Klub je nevin po optužbama koje je iznela Premijer liga i postoji obiman skup neoborivih dokaza koji idu u prilog svim njegovim stavovima povodom ovog slučaja. Klub će stoga biti neumoljiv i, gde god je to potrebno, proaktivan pred svim odgovarajućim regulatornim i pravnim instancama.
Postupak Premijer lige je i dalje u toku, sa značajnim elementima koji još nisu okončani. FK Mančester Siti će sada iskoristiti sve žalbene mogućnosti koje su mu na raspolaganju, na osnovu toga što spomenuto mišljenje sadrži jasne materijalne greške u pogledu prava, principa i činjenica, te je stoga pravno neodrživo.
Klub je tokom osam godina predano poštovao propisani postupak, na osnovu pretpostavke da će se Upravni odbor i rukovodstvo Premijer lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravedan regulator, oslobođen bilo kakvog pristrasnog uticaja.
Klub je očigledno ograničen u onome što može dalje da izjavi sve dok se svi budući postupci ne završe", navodi se u saopštenju Mančester Sitija.