Ekspresna reakcija Sitija: Razočarani smo i iznenađeni, postoji skup neoborivih dokaza da smo nevini

Mančester Siti je ekspresno i oštro reagovao na saopštenje Premijer lige u kojem se navodi da je proglašen krivim za kršenje finansijskih pravila po svim tačkama, istakavši u zvaničnom odgovoru da je 'razočaran i iznenađen' ovakvim ishodom. Sa Etihada kategorički odbacuju sve optužbe i tvrde da su potpuno nevini dok istovremeno najavljuju hitno pokretanje žalbenog postupka protiv odluke za koju smatraju da je pravno i činjenično neodrživa.

U klubu naglašavaju da poseduju obiman skup neoborivih dokaza u svoju korist i poručuju da će biti neumoljivi u odbrani svojih stavova pred svim nadležnim sportskim i pravnim instancama te da su tokom osmogodišnje istrage poštovali proceduru i samim tim očekivali nepristrasnost regulatora.