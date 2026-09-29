Zvanično saopštenje Premijer lige: Mančester Siti kriv po svim tačkama optužnice

Ipak, postupak još nije završen. O sankciji će se odlučivati u posebnom postupku, dok Mančester Siti ima pravo da uloži žalbu na nalaze komisije. Premijer liga je saopštila da želi da se čitav proces, uključujući eventualnu žalbu, završi što je pre moguće.

Sve o čemu se pisalo u prethodnih pet dana, dobilo je zvanično potvrdu. Premijer liga je izdala zvanično saoštenje u kom obaveštava javnost da je utvđeno da je Mančester Siti kriv za sve optužbe koje se odnose na višegodišnja kršenja finansijskih pravila. Komisija je zaključila da je klub, između ostalog, koristio fiktivne komercijalne aranžmane, prikazivao netačne finansijske podatke i značajno prekoračio dozvoljene finansijske limite. Posebno je utvrđeno i da je Siti tokom istrage više puta prekršio obavezu saradnje sa Premijer ligom.

Saopštenje Premijer lige prenosimo u celosti: "Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester Siti kriv za sve optužbe koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom perioda od devet sezona, kao i za većinu optužbi koje se odnose na propust kluba da sarađuje sa istragom Lige. Nezavisna komisija utvrdila je da je u periodu od sezona 2009/10. do 2017/18:

- Mančester Siti sklapao fiktivne ugovore sa pojedinim komercijalnim partnerima, odnosno ugovore koji su pogrešno prikazivali stvarni dogovor između strana, kao i da se oslanjao na fiktivne sporazume sa drugim partnerima, kako bi veštački povećao prihode kluba i smanjio troškove; - Klub je podnosio netačne finansijske izveštaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora; - Mančester Siti je značajno prekršio ograničenja potrošnje koja su propisale i Premijer liga i UEFA; - Tokom istrage Premijer lige Mančester Siti je više puta prekršio obavezu saradnje i dužnost postupanja prema ligi.

Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester Siti tokom tog perioda organizovao fiktivne komercijalne ugovore sa više svojih sponzora, koji su bili deo sistema prikrivenog finansiranja. Prema tom sistemu, te kompanije su morale da plate samo deo ugovorenih sponzorskih iznosa. Preostali deo novca finansirala je kompanija "Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG)", koja je bila vlasnik kluba. Pored toga, sklopljeni su i drugi fiktivni aranžmani koje je finansirao ADUG, kako bi klub mogao da prikaže manje operativne troškove nego što ih je zaista imao. Postojao je i fiktivni kružni aranžman sa kompanijom Fordhem, koja je kupila prava na korišćenje imidža igrača, a koji je takođe finansirao ADUG. Komisija je zaključila da je svrha ovih aranžmana bila da se veštački povećaju prihodi kluba i smanje njegovi troškovi za više od 900.000.000 funti tokom posmatranog perioda, kako bi izgledalo da klub poštuje finansijska pravila. Posledica toga, prema nalazima Komisije, bila je da je klub podnosio netačne finansijske izveštaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Komisija je zaključila da je svojim postupanjem klub očigledno imao nameru da zaobiđe pravila Premijer lige. Zbog toga Mančester Siti nije tačno prijavljivao svoje prihode i rashode za potrebe pravila Premijer lige o profitabilnosti i održivosti, kao ni UEFA pravila o licenciranju klubova i finansijskom fer-pleju. Komisija je utvrdila da bi, da su svi relevantni ugovori bili pravilno prikazani u finansijskim izveštajima kluba, Mančester Siti u veoma značajnoj meri prekršio ograničenja potrošnje i Premijer lige i UEFA. Pored toga, tokom četvorogodišnje istrage Premijer lige, klub je više puta prekršio svoje obaveze saradnje i postupanja prema Ligi. Komisija je zaključila da je klub uložio usklađene napore da zaustavi i osujeti istragu Premijer lige".