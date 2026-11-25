Nebojša Jandrić svojevremeno uveo IMT u Superligu, sada će isto pokušati sa Javorom
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Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 11:36
Klub iz Ivanjice promovisao naslednika Branka Mirjačića
Sa popriličnom dozom iznenađenja je fudbalska javnost u Srbiji dočekala odluku Javora da se raziđe sa trenerom Brankom Mirjačićem posle prve manje rezultatske krize od početka sezone. Ona se ogleda u prvom porazu Ivanjičana nakon 15 uzastopnih utakmica, odnosno u tri vezana meča bez trijumfa u Mozzart Bet Prvoj ligi, gde je Javor treći na tabeli, sa pet bodova zaostatka za vodećim tandemom TSC-Borac.
Dan kasnije, klub iz zapadne Srbije imenovao je njegovog naslednika, a reč je o treneru koji zna I kako je to raditi u Javoru, ali i kako se ulazi u Mozzart Bet Superligu. Nebojša Jandrić svojevremeno je upravo IMT uveo u elitu, dok je u klubu iz Ivanjice radio kao pomonik u stručnom štabu Srđana Blagojevića.
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Reč je o 51-godišnjem stručnjaku, koji je u samostalnoj karijeri predvodio Inđiju i Voždovac, nešto kratko na Kipru, a prošle sezone sedeo je na klupi Dečića u crnogorskom šampionatu. Najdublji trag ostavio je u redovima Traktorista sa Novog Beograda, koji su u premijernoj superligaškoj sezoni pod njegovom komandom igrali prepoznatljiv fudbal.
Kako je saopštio Javor, saradnja je dogovorena do kraja tekuće takmičarske sezone, uz opciju produžetka na još godinu dana.
Debi na novom poslu Jandrić bi trebalo da ima u subotu protiv Spartaka u Ivanjici, a nekoliko dana kasnije uslediće izazov u osmini finala Kupa Srbije protiv Čukaričkog u Beogradu.