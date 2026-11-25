Sa popriličnom dozom iznenađenja je fudbalska javnost u Srbiji dočekala odluku Javora da se raziđe sa trenerom Brankom Mirjačićem posle prve manje rezultatske krize od početka sezone. Ona se ogleda u prvom porazu Ivanjičana nakon 15 uzastopnih utakmica, odnosno u tri vezana meča bez trijumfa u Mozzart Bet Prvoj ligi, gde je Javor treći na tabeli, sa pet bodova zaostatka za vodećim tandemom TSC-Borac.

Dan kasnije, klub iz zapadne Srbije imenovao je njegovog naslednika, a reč je o treneru koji zna I kako je to raditi u Javoru, ali i kako se ulazi u Mozzart Bet Superligu. Nebojša Jandrić svojevremeno je upravo IMT uveo u elitu, dok je u klubu iz Ivanjice radio kao pomonik u stručnom štabu Srđana Blagojevića.