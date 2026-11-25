Prošle nedelje protiv Makabija iz Tel Aviva, Džanan Musa doživeo je ozbiljnu povredu oka, za koju nije sviran ni faul. Posle meča je objavio fotografiju koja je pokazala koliko je bila teška ta povreda koju je doživeo, pre svega neprijatna. Napisao je i na društvenim mrežama "Hvala Bogu da nisam oslepeo", usput indirektno čačnuo i sudije.

Ništa od toga ga neće sprečiti da obuče dres Bosne i Hercegovine u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Spreman je najbolji igrač BiH za mečeve nacionalne selekcije, prenosi Erikas Petrikas sa sajta "BasketNews".