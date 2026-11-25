Ništa ne sprečava Musu da pomogne reprezentaciji
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 11:32
Najbolji igrač Bosne i Hercegovine spreman za predstojeće duele
Prošle nedelje protiv Makabija iz Tel Aviva, Džanan Musa doživeo je ozbiljnu povredu oka, za koju nije sviran ni faul. Posle meča je objavio fotografiju koja je pokazala koliko je bila teška ta povreda koju je doživeo, pre svega neprijatna. Napisao je i na društvenim mrežama "Hvala Bogu da nisam oslepeo", usput indirektno čačnuo i sudije.
Ništa od toga ga neće sprečiti da obuče dres Bosne i Hercegovine u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Spreman je najbolji igrač BiH za mečeve nacionalne selekcije, prenosi Erikas Petrikas sa sajta "BasketNews".
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Bosna i Hercegovina nalazi se u našoj kvalifikacionoj grupi J, gde zauzima trenutno petu poziciju sa skorom 3-5. Toliko ima i Island, koji će im biti prvi protivnik u gostima i to je naravno jako bitna utakmica. Sa njima će odmeriti snage u četvrtak (20.30), usput će se nadati i pobedi Srbije u Litvaniji. Trenutno Litvanci imaju pobedu više od njih, pa i oni upravo dolaze u Sarajevo u nedelju (18.00), što može da bude ključna utakmica za čitave kvalifikacije.
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U poslednjem kvalifikacionom ciklusu će Bosna i Hercegovina odmeriti snage sa Italijom u gostima (2. februar), dok će im Island doći na njihov parket (1. mart) za kraj. Ako ostvare dobre rezultate u ovom prozoru, imaće verovatno opet sve u svojim rukama da prođu na Svetsko prvenstvo koje se sledeće godine održava u Kataru. Podsećamo, tri najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje. Za sada je jasno da Turska ide na Mundobasket, Srbija je druga sa 6-2, Italija treća sa 5-3.
Što se tiče Muse, ove sezone odigrao je šest utakmica u Evroligi, gde mu brojke nisu baš blistave. Beleži 7,3 poena, 3,5 skokova i 3,3 asistencije u proseku, uz indeks korisnosti 9,8 po meču.
U ABA ligi odigrao je tri utakmice i beleži u proseku šest poena, 2,3 skoka, 2,3 asistencije za indeks korisnosti 2,3.
U dresu reprezentacije za sada je u kvalifikacijama odigrao samo jednu utakmicu protiv Švajcarske, gde je Bosna i Hercegovina ubedljivo slavila (90:61). Tada je imao 25 poena, sedam skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.