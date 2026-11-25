Florijan Virc je proigrao. Neki bi rekli, konačno. Onako kako je igrao u Bajeru iz Leverkuzena pre transfera u Liverpul u leto 2025. za 125.000.000 evra. Ove sezone, u dresu kluba sa Enfilda, 16 utakmica, tri gola i šest asistencija. Pre toga, u međunarodnoj pauzi, tri gola za Nemačku u Ligi nacija, protiv Srbije i Holandije.

Ove večeri novi test za njega i Liverpul, gostovanje Klub Brižu u Ligi šampiona. I jedni i drugi u protekle četiri runde imaju devet osvojenih bodova.

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

Očigledno je da je novi kontakt sa Jirgenom Klopom, bivšim menadžerom Liverpula, a sada selektorom Nemačke, bio to što je nedostajalo Vircu. Da otkrije tu startu magiju i ponese je sa sobom na Enfild. Ne krije da mu je sjajni stručnjak dao nekoliko saveta. Sada je sve na njemu da to radi iz utakmice u utakmicu.

"Jirgen i ja uvek pričamo o Liverpulu, kad god imamo vremena. On je ovde imao sjajan period. Proveo je većinu karijere ovde i priznao mi je da mu se to jako dopalo. Ljudi ga vole. Uvek se trudi da mi da neki savet jer zna kako se stvari rade na ovom mestu. Za mene je jako važno što tako dobro poznaje klub. Daje mi dobre savete. male stvari, privatnog tipa. On je sve to iskusio", iskren je Virc.

Naravno, sve to ne bi vredelo da nema veliko razumevanje i od strane menadžera Andonija Iraole. Bivši strateg Bornmuta imao je mnogo strpljenja, ali čini se da je našao način kako da probudi sjajnog kreativca.

"Zaista uživam da igram pod njegovom komandom. On je zaista dobar trener. Pokazao je to do sada u karijeri. Vratio me je na poziciju od pre dve godine, na kojoj sam igrao zaista dobar fudbal. Osećam da mi to daje samopouzdanje i srećan sam zbog toga. Pokušavam da mu uzvratim na najbolji mogući način. Na poslednjih nekoliko utakmica imao sam važan doprinos i mislim da mogu da kažem da sam u najboljoj formi otkako sam došao", jasan je Virc.

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Statistika podržava ono što govori - Virc je igrač koji je ove sezone u Premijer ligi stvorio najviše šansi saigračima, čak 29. Ipak, morao je i da prihvati da se u Premijer ligi igra drugačije.

"Ne mogu da kažem da sam se mnogo promenio. Možda sam malo bolji u fizičkom pogledu. Počeo sam bolje da govorim engleski i osećam se dobro. Znam da nas ofanzivne igrače gledaju p brojkama, ali meni je važan jedino uspeh tima. Ako vidim kolegu u boljoj poziciji, dam mu loptu i nadam se da će mi isto uzvratiti. Uvek sam verovao u sebe i kritike me nisu doticale. Znao sam da imam kvalitet kao što to znam i sada", poručio je Virc, koji je ove godine najbolji i po tome u ligi što ima 12 pasova kojim je probio zadnju liniju protivnika.