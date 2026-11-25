Virc, maestralno, najvirtuoznije
Vreme čitanja: 5min | sre. 25.11.26. | 11:31
Nemački fudbaler konačno pokazuje pravo lice u dresu Liverpula
Nedelja, derbi sa Mančester Junajtedom, minut 13. Rio Engumoa kao tane uleće u kazneni prostor Junajteda, na liniji peterca pronalazi Florijana Virca.
Usledio je genijalan potez, neka vrsta poluokreta, udarac kojim je loptu krajnje elegantno poslao pod prečku za 2:0. I već tada je bilo jasno da će izabranici Andonija Iraole slaviti jer su imali igrača više od osmog minuta.
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Florijan Virc je proigrao. Neki bi rekli, konačno. Onako kako je igrao u Bajeru iz Leverkuzena pre transfera u Liverpul u leto 2025. za 125.000.000 evra. Ove sezone, u dresu kluba sa Enfilda, 16 utakmica, tri gola i šest asistencija. Pre toga, u međunarodnoj pauzi, tri gola za Nemačku u Ligi nacija, protiv Srbije i Holandije.
Ove večeri novi test za njega i Liverpul, gostovanje Klub Brižu u Ligi šampiona. I jedni i drugi u protekle četiri runde imaju devet osvojenih bodova.
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
Očigledno je da je novi kontakt sa Jirgenom Klopom, bivšim menadžerom Liverpula, a sada selektorom Nemačke, bio to što je nedostajalo Vircu. Da otkrije tu startu magiju i ponese je sa sobom na Enfild. Ne krije da mu je sjajni stručnjak dao nekoliko saveta. Sada je sve na njemu da to radi iz utakmice u utakmicu.
"Jirgen i ja uvek pričamo o Liverpulu, kad god imamo vremena. On je ovde imao sjajan period. Proveo je većinu karijere ovde i priznao mi je da mu se to jako dopalo. Ljudi ga vole. Uvek se trudi da mi da neki savet jer zna kako se stvari rade na ovom mestu. Za mene je jako važno što tako dobro poznaje klub. Daje mi dobre savete. male stvari, privatnog tipa. On je sve to iskusio", iskren je Virc.
Naravno, sve to ne bi vredelo da nema veliko razumevanje i od strane menadžera Andonija Iraole. Bivši strateg Bornmuta imao je mnogo strpljenja, ali čini se da je našao način kako da probudi sjajnog kreativca.
"Zaista uživam da igram pod njegovom komandom. On je zaista dobar trener. Pokazao je to do sada u karijeri. Vratio me je na poziciju od pre dve godine, na kojoj sam igrao zaista dobar fudbal. Osećam da mi to daje samopouzdanje i srećan sam zbog toga. Pokušavam da mu uzvratim na najbolji mogući način. Na poslednjih nekoliko utakmica imao sam važan doprinos i mislim da mogu da kažem da sam u najboljoj formi otkako sam došao", jasan je Virc.
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Statistika podržava ono što govori - Virc je igrač koji je ove sezone u Premijer ligi stvorio najviše šansi saigračima, čak 29. Ipak, morao je i da prihvati da se u Premijer ligi igra drugačije.
"Ne mogu da kažem da sam se mnogo promenio. Možda sam malo bolji u fizičkom pogledu. Počeo sam bolje da govorim engleski i osećam se dobro. Znam da nas ofanzivne igrače gledaju p brojkama, ali meni je važan jedino uspeh tima. Ako vidim kolegu u boljoj poziciji, dam mu loptu i nadam se da će mi isto uzvratiti. Uvek sam verovao u sebe i kritike me nisu doticale. Znao sam da imam kvalitet kao što to znam i sada", poručio je Virc, koji je ove godine najbolji i po tome u ligi što ima 12 pasova kojim je probio zadnju liniju protivnika.
Kada je reč o večerašnjem susretu na stadionu "Jan Brejdel", Andoni Iraola bi mogao da odmori pojedine igrače, pre svih Virdžila van Dajka, Florijana Virca ili Aleksandera Isaka, ali to će zavisiti od njegove odluke. Pod velikim upitnikom su nastupi Kodija Gakpa i Rajana Gravenberha, dok su van stroja i dalje Konor Bredli, Đovani Leoni i Ugo Ekitike.
Trener Klub Briža Ivan Leko ne može da računa od ranije na Džoela Ordoneza i Jana Virgilija. Šampion Belgije je kao gost pobedio Mehelen sa 5:1, ali Leko nije zadovoljan zbog primljenog gola.
"Jednostavno, morate da završite meč sa 5:0. Jako je važno ostati fokusiran do 95. minuta. Time se daje Zomeru, Meheleu i Spilersu prilika da upišu meč bez primljenog gola. Golmani i defanzivci žive za to, tako da sam razočaran što nismo imali taj fokus do kraja. Nije nam bilo lako. Mnogi igrači su se tek vratili sa obaveza u reprezentaciji, trebalo im je vremena da napune baterije. Pristup je bio pravi, uvek to i želimo, fokus, profesionalizam, disciplinu, glad za uspehom i hrabrost da se pobedi", jasan je Leko.
Klub Briž u poslednjih 11 utakmica ima deset pobeda i remi i to dovoljno govori u kakvoj je formi.
"Jako sam ponosan na to što ljudi pred meč sa Liverpulom kažu da imamo šanse da pobedimo. Volim da vidim svoje igrače u akciji. Poslednja tri meča bila su fantastična. Imali smo hrabrosti, ali i sreće. Zahvalni smo što smo u ovoj poziciji i želimo da pokažemo da naš fudbal zaslužuje najviši nivo. Pre početka, ljudi su pričali da nemamo šanse da se probijemo u nokaut fazu. Iznenada, pred nama je cilj plasmana u Top 8. To je deo igre, istina je uvek negde između. Ni na startu sezone nismo bili loši kao što su mislili, možda sada nismo dobri kao što kažu", zaključio je Leko.
MOGUĆE POSTAVE
KLUB BRIŽ - LIVERPUL
Početak: 21.00
Stadion: Jan Brejdel
Sudija: Alehandro Ernandez (Španija)
KLUB BRIŽ (4-1-4-1): Zomer - Sabe, Spilers, Mehele, Sejs - Pots - Forbs, Vetlesen, Vanaken, Lemarešal - Tresoldi.
LIVERPUL (4-2-3-1): Alison - Arauho, Žake, Van Dajk, Kerkez - Makalister, Soboslaj - Barkola, Virc, Engumoa - Isak.
LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 78/
Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2ag/
Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)
/Đekereš 10 - Bajer 55/
Komo - AEK 1:0 (0:0)
/Milja 57/
Fajenord - Porto 0:1 (0:1)
/Frohold 3/
Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)
/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/
RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)
/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/
Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)
/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/
Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)
/Ernandez 43, 57/
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama