U Vršcu se tresle samo stative: Metalac prekinuo seriju pobeda, ali opet nije primio gol

Vrščani su samo trenutno izbili na drugu poziciju na tabeli, ali teško da će je zadržati kada se kolo kompletira. Ono što treba da ih brine jeste efikasnost – nakon tri vezana trijumfa, u poslednja dva kola nisu postigli ni gol.

U prvom poluvremenu umesto mreža tresle su se stative na obe strane. Najpre su je pogodili gosti, i to preko Ilije Kovačevića, kome se lopta odbila u noge, pa je u nastavku akcije centrirao ka Vukašinoviću, koji je natrčao i bio neprecizan.

Jedini „kiks“ na meču Premović je imao u poslednjem minutu prvog poluvremena, kada je loše ispucao loptu, što Vrščani umalo nisu kaznili. Glavinić je centrirao, Premović odbio loptu na koju je natrčao Dimitrije Petrovnijević i glavom pogodio stativu.

U nastavku uzbuđenja samo pred golom Milanovčana. Najveću priliku imao je Glavinić u 68. minutu, posle prodora Bašića po desnoj strani, ali je Premović maestralno intervenisao, baš kao u još par navrata do kraja meča.

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

OFK VRŠAC – METALAC 0:0

Sudija: Stefan Đokić.

OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Petronijević (od 78. Pivaš), Nikolić, Glavinić, Kiković (od 78. Serdar), Gojkov (od 69. Vasiu), Bašić, Janjić, Atem, Ostojić.

METALAC: Premović, Milićević, Milojević, Vukašinović (od 76.Đurić), Kovačević (od 69. Kofi), Tešić, Topalović, Baštić (od 90+1. Milinković), Ntim (od 69. Đorđević), Mijailović, Luković.

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

Subota

Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)

/Šćepović 25, Janačković 90+1/

Nedelja

OFK Vršac - Metalac 0:0

Javor - Borac U TOKU

18.00 Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923

18.00 Spartak - Proleter 023

Ponedeljak

15.00 Smederevo 1924 - Voždovac

16.00 Napredak - Loznica

18.00 TSC - Grafičar