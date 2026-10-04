U Vršcu se tresle samo stative: Metalac prekinuo seriju pobeda, ali opet nije primio gol
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 16:07
Blistao golman Mateja Premović i zabeležio sedmi ’klinšit’ u sezoni
Samo je Voždovac primio manje golova u prvih 11 kola Mozzart Bet Prve lige od OFK Vršca i Metalca i u tom tonu je protekao njihov međusobni okršaj u Banatu u 12. rundi – bez golova, 0:0.
Metalac je prekinuo furiozan niz od četiri uzastopne pobede uz gol-razliku 10:1 u tim mečevima, ali će svakako zadovoljniji izaći iz ovog duela, jer je u drugom poluvremenu domaćin bio konkretniji i imao više povoljnih prilika. No, istakao se golman Mateja Premović sa nekoliko odličnih interevncija i zabeležio svoj sedmi ’klinšit’ u sezoni – po čemu je lider u drugom rangu takmičenja srpskog fudbala.
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Vrščani su samo trenutno izbili na drugu poziciju na tabeli, ali teško da će je zadržati kada se kolo kompletira. Ono što treba da ih brine jeste efikasnost – nakon tri vezana trijumfa, u poslednja dva kola nisu postigli ni gol.
U prvom poluvremenu umesto mreža tresle su se stative na obe strane. Najpre su je pogodili gosti, i to preko Ilije Kovačevića, kome se lopta odbila u noge, pa je u nastavku akcije centrirao ka Vukašinoviću, koji je natrčao i bio neprecizan.
Jedini „kiks“ na meču Premović je imao u poslednjem minutu prvog poluvremena, kada je loše ispucao loptu, što Vrščani umalo nisu kaznili. Glavinić je centrirao, Premović odbio loptu na koju je natrčao Dimitrije Petrovnijević i glavom pogodio stativu.
U nastavku uzbuđenja samo pred golom Milanovčana. Najveću priliku imao je Glavinić u 68. minutu, posle prodora Bašića po desnoj strani, ali je Premović maestralno intervenisao, baš kao u još par navrata do kraja meča.
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
OFK VRŠAC – METALAC 0:0
Sudija: Stefan Đokić.
OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Petronijević (od 78. Pivaš), Nikolić, Glavinić, Kiković (od 78. Serdar), Gojkov (od 69. Vasiu), Bašić, Janjić, Atem, Ostojić.
METALAC: Premović, Milićević, Milojević, Vukašinović (od 76.Đurić), Kovačević (od 69. Kofi), Tešić, Topalović, Baštić (od 90+1. Milinković), Ntim (od 69. Đorđević), Mijailović, Luković.
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
Subota
Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)
/Šćepović 25, Janačković 90+1/
Nedelja
OFK Vršac - Metalac 0:0
Javor - Borac U TOKU
18.00 Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923
18.00 Spartak - Proleter 023
Ponedeljak
15.00 Smederevo 1924 - Voždovac
16.00 Napredak - Loznica
18.00 TSC - Grafičar