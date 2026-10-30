LUDI TIKET (-), petak, 1.137.432 dinara: Kratak za bio za jedan gol

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

Ipak, u Bloku 45 se ne očajava, jer je na scenu stupio čuveni Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ! Iako je jedan par zakazao, proizvod preostalih pogođenih kvota aktivirao je desetostruki povrat uplate. Umesto da tiket postane samo još jedna tužna priča o „jednom paru“, igrač je zahvaljujući ovom bonusu hladnokrvno podigao 10.000 dinara na šalteru. Ova luda fudbalska avantura pokazala je da se hrabrost isplati i da u Mozzartu čak i jedan promašaj može doneti lep profit i opravdati titulu majstora prognoze.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.