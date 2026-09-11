Kevarijus Hejs i dalje na poštedi

Hejs je tokom dosadašnjeg toka pripremnog perioda zabeležio samo jedan nastup, kada je zaigrao na meču protiv Zenita, dok je duel protiv Hapoela iz Tel Aviva takođe propustio radi opreza.

Za sada ostaje otvoreno pitanje da li će se snažni centar naći u sastavu za nedeljni okršaj, u kom Partizan ukršta koplja sa ekipom Bešiktaša. Sve zavisi od procene medicinskog tima i stručnog štaba, koji ne žele ništa da rizikuju pred početak zvaničnih takmičenja.

Partizan posle ovoga ima još jedan pripremni turnir pre nego što počne sezona. U pitanju su utakmice u Atini gde će igrati protiv PAOK-a iz Soluna. Tu su još Burg i Panatinaikos Željka Obradovića.