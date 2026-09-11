Kevarijus Hejs i dalje na poštedi
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 19:02
Novi centar crno-belih preskače meč protiv Fuenlabrade
Košarkaši Partizana igraju u hali „Pionir“ novu pripremnu utakmicu u okviru priprema za predstojeću sezonu. Rival crno-belih biće dobro poznat i poseban protivnik – ekipa Fuenlabrade, koja je nedavno i zvanično promenila ime u Partizan iz Fuenlabrade, čime je još jednom potvrđeno neraskidivo bratstvo dva kluba.
Ipak, šef stručnog štaba Đoan Penjaroja na ovom meču neće moći da računa na novog centra ekipa, Kevarijusa Hejsa. Američki košarkaš preskače ovaj susret pošto se i dalje postepeno uvodi u takmičarski ritam i oporavlja od manjih problema sa povredom.
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Hejs je tokom dosadašnjeg toka pripremnog perioda zabeležio samo jedan nastup, kada je zaigrao na meču protiv Zenita, dok je duel protiv Hapoela iz Tel Aviva takođe propustio radi opreza.
Za sada ostaje otvoreno pitanje da li će se snažni centar naći u sastavu za nedeljni okršaj, u kom Partizan ukršta koplja sa ekipom Bešiktaša. Sve zavisi od procene medicinskog tima i stručnog štaba, koji ne žele ništa da rizikuju pred početak zvaničnih takmičenja.
Partizan posle ovoga ima još jedan pripremni turnir pre nego što počne sezona. U pitanju su utakmice u Atini gde će igrati protiv PAOK-a iz Soluna. Tu su još Burg i Panatinaikos Željka Obradovića.