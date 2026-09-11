Čuvena trojka Krisa Pola ima novog vlasnika: Umesto pod svodovima dvorane, završila na Bilu

Odluka Klipersa privukla je dosta pažnje, ali novinar Atletika Lou Marej smatra da u celoj priči najmanje treba kriviti Bila.

"Čak ni sada ne pokazuju da imaju nameru da se na bilo koji način obrate svojim navijačima. Sve što je izašlo iz kluba bilo je defanzivno. A ovo čak ni ne stavljam na teret Bilu. On se prošle godine odrekao svog broja, bio je ovde pre Krisa i njih dvojica imaju sjajan odnos. Bredu je pripadala trojka, ali je nosio nulu kako bi Kris mogao da ima svoj broj".

Pred sam kraj karijere sve nacrtalo tako da se najbolji asistent franšize vrati i završi karijeru u Los Anđelesu. Ipak, bajkovitog oproštaja nije bilo. Klipersi su ga još početkom decembra odstranili iz ekipe i poslali kući, iako je formalno ostao njihov igrač. Tek početkom februara trejdovan je u Toronto, koji ga je ubrzo otpustio, nakon čega je Pol stavio tačku na igračku karijeru.

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Pol je kasnije govorio i o načinu na koji se sve završilo. Prema njegovim rečima, u razgovoru u kojem mu je saopšteno da više nije potreban ekipi rečeno mu je i da će jednog dana njegov dres biti povučen. Klipersi do danas nisu povukli broj nijednog igrača, pa se činilo da bi upravo Polova trojka mogla prva da završi pod svodovima novog „Intuit Domea“.

Izgleda da od toga ipak neće biti ništa, a na celu buku brzo se oglasio i Bredli Bil na društvenim mrežama.

"On je legenda! Istorija i brend ne mogu da se dirnu niti izbrišu"!