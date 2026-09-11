Del Pjero oduševljen: Hajde svi da navijamo za Komo; Kapelo: Dijao tehnički bolji od Leaa
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 19:35
”Komo me zabavlja, to je ekipa koju najviše volim da gledam. Sviđa mi se jer igra napadački, svi se trude i trče”, rekao trenerski as
Debitantski nastup Koma u Ligi šampiona naterao je širu fudbalsku javnost na aplauz. Aplauz je tim Seska Fabregasa zaslužio jer je demonstrirao totalni fudbal u pobedi nad Lajpcigom (4:1) i nikog ne iznenađuje to što su svi prepuni reči hvale za mali klub sa krajnjeg zapada Apenina.
Nekadašnji kapiten Juventusa Alesandro del Pjero bio je oduševljen onim što je pokazao Komo posle kompletne igre i golova Martina Baturine, Tasosa Duvikasa, Asana Dijaa i Maksija Peronea.
”Sve je bilo posebno, od rezultata, preko činjenice da je bila prva utakmica Koma u Evropi, do toga da se pisala istorija, energije i ambijenta, entuzijazma naroda... Mnogo toga se lepog desilo za Komo i jako sam srećan zbog toga”, rekao je Del Pjero i dodao:
”Izuzetno je lepa stvar i to što je Komo na pravi način reprezentovao Italiju, a jedini je od četiri tima koji je ostvario pobedu. Zato, hajde da svi navijamo za Komo”.
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Ponedeljak, 18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0)
Upitan šta je to što ga je najviše oduševilo u igri Fabregasovog sastava, jedan od najvećih asova italijanskog fudbala je odgovorio:
”Dosta stvari. Komo igra izuzetno organizovano i sve vreme su delovali tako, igrači su imali sjajnu energiju 60 minuta. Ne mogu da kažem da su dominirali utakmicu, ali su je kontrolisali i pokazali karakter. Sada se svi pitaju kako će Komo izdržati cele godine da igra u ritmu sreda-nedelja-sreda. Međutim, vidim da su svi u timu srećni, od Fabregasa do igrača, vlasnička struktura ima dobru hemiju sa stručnim štabom i igračima, zaista sve deluje savršeno. U ovom trenutku ne vidim im slabu tačku”.
Trenerski velikan Fabio Kapelo je još u studiju posle ubedljivog trijumfa Koma rekao da je oduševljen onim što je video.
”Komo me zabavlja, to je ekipa koju najviše volim da gledam. Sviđa mi se jer igra napadački, svi se trude i trče”.
Kapelo je posebno istakao talenat Asana Dijaa i rekao da ga igrom podseća na – Rafaela Leaa.
“Podseća me na Leaa, mada ga tehnički smatram boljim od bivšeg igrača Milana”.
Cela Italija je na nogama zbog Koma!