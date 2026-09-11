Del Pjero oduševljen: Hajde svi da navijamo za Komo; Kapelo: Dijao tehnički bolji od Leaa

Debitantski nastup Koma u Ligi šampiona naterao je širu fudbalsku javnost na aplauz. Aplauz je tim Seska Fabregasa zaslužio jer je demonstrirao totalni fudbal u pobedi nad Lajpcigom (4:1) i nikog ne iznenađuje to što su svi prepuni reči hvale za mali klub sa krajnjeg zapada Apenina.

Nekadašnji kapiten Juventusa Alesandro del Pjero bio je oduševljen onim što je pokazao Komo posle kompletne igre i golova Martina Baturine, Tasosa Duvikasa, Asana Dijaa i Maksija Peronea.

”Sve je bilo posebno, od rezultata, preko činjenice da je bila prva utakmica Koma u Evropi, do toga da se pisala istorija, energije i ambijenta, entuzijazma naroda... Mnogo toga se lepog desilo za Komo i jako sam srećan zbog toga”, rekao je Del Pjero i dodao:

”Izuzetno je lepa stvar i to što je Komo na pravi način reprezentovao Italiju, a jedini je od četiri tima koji je ostvario pobedu. Zato, hajde da svi navijamo za Komo”.